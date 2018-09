La spada di Damocle del dissesto pende sulla città etnea e il rischio di una macelleria sociale potrebbe essere molto concreto. Consapevole della fase complessa vissuta da Catania, il segretario della Cgil Giacomo Rota dice la sua su come intervenire. Forte del rapporto concertativo (sperimentato con la giunta Bianco) che si sta cementando con la nuova amministrazione, Rota traccia il bilancio dei primi mesi di Salvo Pogliese.La giunta Pogliese ha esordito dicendo che avrebbe confermato il metodo della concertazione come metodo di lavoro. Questo tipo di esordio ci ha colpiti. Non c’è dubbio che il sindaco è stato gentile e abbiamo notato un interesse del sindaco per le posizioni del sindacato. Devo riconoscere che questo vale anche per la sua giunta: abbiamo validamente collaborato con l’assessore Cantarella per il cambio di appalto della nettezza urbana. Io vorrei, però, esortare il sindaco a essere concertativo fino in fondo.Non dico questo. Noi siamo in attesa di fare alcuni approfondimenti sulle partecipate con gli altri sindacati. Aspettiamo la convocazione del sindaco anche sulla cabina di regia del Patto per Catania. Mi rendo conto che siamo agli inizi dell’esperienza di Pogliese che sta superando i primi scogli che una giunta di coalizione vive. Io auspico che si procede come dal sindaco più volte dichiarato.Non c’era la possibilità di farlo. Ero consapevole che i 102 avrebbero trovato spazio nel cambio appalto perché le aziende erano commissariate e si poteva operare soltanto così. Io ci tengo a ribadire che nel 2014 il sindaco Bianco volle fortemente, insieme ai sindacati, il bacino prefettizio. Io lo ringrazio: Bianco all’epoca stoppò ogni ipotesi di assunzione clientelare. Ringrazio l’amministrazione Bianco per avere avuto il coraggio di farlo. Il Prefetto dell’epoca, Guia Federico, fu sensibile e attentissima così come il dottore Fichera. Ci tengo a dire che c’è stato un supporto anche del sindaco Pogliese che immediatamente si è messo a disposizione dei sindacati e ha confermato le scelte di Bianco e l’assessore Cantarella che ha seguito con noi tutte le fasi, dandoci una mano vera e non di facciata. Apprezzo molto la sensibilità sociale dell’azienda Dusty che si è impegnata facendo la scelta di assumere i lavoratori al livello 1b, 24 ore settimanali. Una scelta importante perché i lavoratori non avranno un livello di ingresso j ma uno più alto, una cosa che gli riconosce il fatto di non essere avventizi ma di avere una professionalità. Oggi l’appalto dell’igiene ambientale è importantissimo, Catania si gioca l’immagine sul tema dell’igiene ambientale. Dusty, azienda seria e del territorio, ha una grossa opportunità di fare un salto di qualità a fronte del cattivo lavoro del consorzio Seneco. L’assunzione dei 102 è figlia della lotta dei lavoratori, della volontà delle istituzioni e della trasparenza del metodo (sposato in pieno dai sindacati). L’ultimo ringraziamento va alla dottoressa Rizzo.La situazione finanziaria del Comune è drammatica ormai da anni. Io ricordo di avere partecipato con l’attuale vice sindaco Bonaccorsi, che era l’assessore al Bilancio e vice sindaco del sindaco Stancanelli, al tavolo che ha portato al piano di rientro. Ricordo che il sindaco Bianco fece la scelta coraggiosissima di evitare il dissesto di Catania e di tenere in piedi il Comune salvando migliaia di posti di lavoro. Bianco decise anche di venir meno alla scelta di vaucherizzare i servizi sociali fatta da Stancanelli. Scelta che non vedeva d’accordo tutte le sigle sindacali. Quindi, bisogna riconoscere a Bianco di avere avuto il coraggio dell’amore per Catania. Oggi Pogliese si ritrova con scelte fatte dalla Corte dei Conti. Bisogna dargli atto che sta cercando di evitare il dissesto: c’è un’azione sinergica con il parlamento nazionale. Entro novembre si faranno scelte importanti. Noi siamo convinti che, se non ci sarà un intervento decisivo e importante per 300 o 400 milioni di euro del governo nazionale, Catania avrà serissimi problemi.Parliamo di spese in contributo in conto capitale. Bisogna dare soldi a Catania. Qui ci vuole denaro per fare ripartire il Comune e siamo molto preoccupati perché se non c’è un intervento del governo si va in dissesto. Una scelta di questo genere comporto sacrifici enormi e rischi per la stessa esistenza delle società partecipate.Multiservizi, Sidra, tutto il sistema del gas e la partita che riguarda la cultura. Il Comune è socio di rilievo del Teatro Massimo Bellini, dell’Istituto musicale Vincenzo Bellini, del Tatro Stabile: queste sono spese ritenute non indispensabili. Questo vuol dire che il Comune potrebbe ritrovarsi a non rinnovare la convenzione che lo vede socio dell’istituto Musicale Vincenzo Bellini. Non possiamo staccare la spina alla cultura catanese. Immaginate Catania senza il Teatro Stabile, il Teatro Massimo e l’Istituto Bellini. Sarebbe una sorta di paesino di 300mila abitanti, ma un luogo senza offerta culturale. Quindi dove la cittadinanza non è più cittadinanza vera. Inoltre il vulnus sulle partecipate sarà pesante e poi ci sono tutte le aziende del privato sociale: le cooperative che garantiscono l’assistenza a famigli in condizioni economiche terribili. Se le cooperative vengono meno queste famiglie saranno marginalizzate e risucchiate dalla povertà. Senza contare i lavoratori delle cooperative che già hanno mesi di arretrato e rischierebbero di perdere gli stipendi.Ci tengo a chiarire che se il Comune dissesta i crediti vengono scontati del 70%: il che vuol dire che le aziende sarebbero consegnate al totale abbandono. Ci tengono a sottolineare che già le banche hanno chiuso i rubinetti alle cooperative sociali. Lì c’è una situazione di grande disperazione sia dei datori di lavoro sia dei dipendenti. Bisogna intervenire immediatamente. Inoltre, ci sono tutte le altre aziende dell’indotto del Comune che si ritroverebbero in condizione di svalutazione del credito. Ci tengo a chiarire che partecipate come Multiservizi e Amt che hanno un debito importante e sono creditrici del Comune per decine di milioni di euro si ritroverebbero in una condizione veramente molto critica.Abbiamo già iniziato un’interlocuzione con il sindaco, ma chiediamo all’amministrazione di muoversi presto. Siamo molto preoccupati perché il 30 settembre scade il termine di gara e l’azienda sarà messa in liquidazione. E questo non può accadere.Guardi io parlerei soltanto dei problemi dei pronto soccorso perché l’ospedale San Marco, il Garibaldi, il Vittorio Emanuele che va verso la chiusura, il Cannizzaro sono l’offerta sanitaria che deve spegnere la sete di richiesta di sanità dei cittadini catanesi. Posto che la sanità del territorio è prossima a non funzionare ed è in condizione veramente molto preoccupante, come mancata risposta ai cittadini, tutto gioca poi sugli ospedali. La richiesta di sanità viene risolta negli ospedali. Noi abbiamo assistito al sovraffollamento dell’ospedale Garibaldi e del suo pronto soccorso. Abbiamo assistito ad aggressioni ai danni di lavoratori del pronto soccorso del Vittorio Emanuele e allora, se dovesse chiudere il pronto soccorso del Vittorio anche in presenza di un potenziamento di quello del Garibaldi, ci troveremmo di fronte al fatto che il pronto soccorso del San Marco non aperto porterà quello del Garibaldi a scoppiare. Quindi medici, paramedici, vigilantes lavorerebbero in una condizione di grandissima precarietà.Sì bisogna aprire al più presto il San Marco perché c’era un impegno, sia del governo Crocetta sia di quello Musumeci, ad aprire il pronto soccorso del San Marco prima di chiudere quello del Vittorio Emanuele. A me non basta l’apertura del pronto soccorso del Policlinico perché voglio ricordare a tutti che Catania nelle ore di punta ha una trincea che la divide, che è la parte della circonvallazione, la tangenziale che è del tutto intasata e il certo non risolto nodo del Tondo Gioeni (devo riconoscere che, alla fine, Bianco è riuscito un po’ a lubrificarlo però non abbiamo ancora risolto il problema). Quindi, un’ambulanza che deve sfrecciare da Catania sud, perché il Garibaldi è intasato, verso il Policlinico è in una condizione di assoluta difficoltà; così come qualcuno che deve entrare dentro Catania da un paese vicino si trova a dovere affrontare lo snodo della rotonda del Garibaldi Nesima, che è una sorta di girone dantesco, per non dire della non programmazione. Assistiamo all’ennesimo valzer per le poltrone dei dirigenti: siamo con questi dirigenti da mesi con la spada di Damocle sulla testa. Persone che vogliono lavorare e che hanno fatto bene, ma che, mi sia consentito dire, con il cambio del governo vedono una loro prospettiva personale che potrebbe finire e che non è più motivata come quando hanno iniziato l’esperienza. Fermo restando il giudizio positivo sui manager, siamo convinti che di più e meglio si debba fare nella sanità: a partire dal valorizzare la sanità del territorio che non funziona. Bisogna pensare alle case della salute e a dare risposte ai codici bianchi fuori dai pronto soccorso e rivedere l’offerta sanitaria in Sicilia.