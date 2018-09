Ieri, il personale delle Volanti intorno alle 19:45, su disposizione della S.O., personale delle volanti veniva inviato presso il supermercato Simply, sito in Corso Sicilia, dove il direttore aveva bloccato un individuo che aveva appena rubato della merce. Sul posto gli agenti identificavano l’uomo, accertando che lo stesso aveva trafugato merce per un valore commerciale di euro 90,00 circa.

La Polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato catanese Gioele Alessio Cocco (classe ‘83), per il reato di furto aggravato con pregiudizi di polizia per reati specifici nonché spaccio di sostanze stupefacenti.omeriggio da altro personale per aver commesso un altro taccheggio presso un’altra attività commerciale del centro storico e, quindi, deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato.Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso la locale Casa Circondariale di “Piazza Lanza” in attesa della convalida dinanzi al GIP.