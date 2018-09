di riequilibrio di cui, però, non si è saputo più nulla - il documento è stato inviato a Roma e poi se ne sono perse le tracce - ha deciso però di parlare in merito al dissesto. E a quanto evidenziato dalla Corte dei conti e soprattutto affermato dal vicesindaco e attuale assessore al Bilancio del sindaco Pogliese, Roberto Bonaccorsi.rompe il silenzio. “Dopo le mie dimissioni da assessore a fine settembre 2016 mi sono completamente allontanato fisicamente e mentalmente dalla vicende del Comune di Catania. Dopo la vittoria di Pogliese ho apprezzato scelta di nominare Roberto Bonaccorsi come assessore al Bilancio, ritenendolo persona seria ed esperta - dice. Mi ha stupito, e non poco, che dopo la pubblicazione della delibera della Corte dei Conti, Bonaccorsi abbia espresso in conferenza stampa che avendo lui preparato un progetto valido (il piano di riequilibrio del 2013), il problema era da addebitare a chi, venuto dopo, non era stato in grado di eseguirlo. Proprio per il distacco maturato e vincendo una volta tanto il mio carattere un non poco impulsivo ho evitato di dire alcunché. Negli ultimi giorni però qualcuno ha usato delle argomentazioni così insulse tecnicamente che mi sono sentito obbligato ad intervenire. Peraltro proprio il documento mostrato in ballo, e cioè la prossima delibera di presa d’atto delle misure correttive - continua - fornisce la misura di come a caduta del piano di riequilibrio del 2013 derivasse esclusivamente dalla errata, enormemente errata, rappresentazione della situazione in cui si trovava il Comune al momento della redazione da detto piano di riequilibrio”.economico, non aiuterebbe a comprendere cosa abbia comportato il dissesto strutturale dell’ente. “Parlarne - sottolinea - è l’occasione, qualsiasi sarà la decisione della nuova Giunta, per capire cosa sia successo”. Secondo l’ex assessore, oggi lontano dalla politica, la domanda giusta non è di chi sia la colpa del dissesto, ma piuttosto perché Catania si trova in questa situazione di disequilibrio e perché la Corte dei conti ha ritenuto che il piano di riequilibrio del 2013 non poteva più essere eseguito.l 2012. In quel momento il Comune non dissestò solo perché nel dicembre di quell’anno venne approvata una legge che consentiva di attivare la procedura di predissesto e Catania fu uno dei primi comuni a farne richiesta”. Da qui, il piano di rientro predisposto dall’allora amministrazione Stancanelli, votato poi in Consiglio comunale e approvato dal ministero e dalla Corte dei conti. “Un piano - precisa Girlando - che noi ci siamo ritrovati”.di una riduzione della spesa e di un aumento delle entrate. “Quando ci insediammo - continua - il sindaco Bianco convocò la Dott.ssa Silvia Scozzese, dirigente dell’Ifel, il centro studi dell’Anci, a cui chiese una valutazione sul da farsi, se proseguire con il predissesto o andare in dissesto. fu stabilito di andare avanti, per tante ragioni e perché, sulla base dei documenti presentati, poteva essere sostenibile”.“un impegno dell’amministrazione, per la durata del Piano, in questo caso dieci anni, di fare delle manovre annuali con riduzione di spesa o incremento di incassi per un certo importo. Si faceva riferimento ai dati di bilancio del 2012 e l’ammontare complessivo tra maggiori entrare e minori costi da realizzare era di 40 milioni l’anno per i primi anni per poi aumentare ed arrivare ad complessivo nei dieci anni di circa 550 milioni. E questa manovra, per quel che riguarda i primi anni, è stata eseguita. Noi quei numeri li abbiamo fatti - sottolinea - almeno per la parte corrente. E ciò Nonostante che il piano del 2013, come si è scoperto negli successivi, fosse viziato da importanti errori, di cui alcuni assolutamente inspiegabili e pregiudizievoli”.“Il Piano del 2013 prevedeva trasferimenti dello Stato per un certo importo - spiega Girlando. In realtà, dal 2013, di trasferimenti da Stato e Regione sono arrivati dai 12 ai 15 milioni in meno. Su una manovra di 40 milioni l’anno già mancavano 15 milioni, che per dieci anni fanno 150 milioni. Un’ulteriore manovra. E abbiamo recuperato lo stesso”. Un aspetto, evidenzia l’ex assessore, che il ministero degli Interni e la Corte dei conti, che hanno approvato il Piano, avrebbero potuto verificare. Si tratterebbe di errori non voluti, dunque.“Quello che oggi ha fatto saltare tutto” - dice l’ex assessore. Sono certo - precisa - che l’assessore Bonaccorsi non avrebbe sbagliato se non gli fossero stati consegnati dati assolutamente carenti”. Nel dettaglio. “Nel piano di riequilibrio del 2013 si prevedeva - come debiti fuori bilancio potenziali e cioè che sarebbero venuti ad emergere nei dieci anni futuri – una somma complessiva di 8.318.387. I debiti fuori bilancio potenziali sono le condanne che il Comune si attende di subire negli anni in questione (dal 2013 al 2022) in ragione delle cause pendenti al 2012. Orbene, il Piano prevedeva 8 milioni in dieci anni, mentre il Comune di Catania, da quello che risulta anche dalle misure correttive, già nei primi tre anni ha subito condanne per svariare decine di milioni. La sottostima di valore è enorme, lo vediamo certificato nelle stesse misure correttive che ci impone la Corte dei conti. Il fondo istituito per i debiti fuori bilancio nel Piano è di 8 milioni - sottolinea ancora: se si manifestano debiti per 50 milioni è chiaro che salta tutto. Debiti che non sono stati fatti durante i miei tre anni in assessorato, ma che sono il risultato di cause pregresse”. E ancora: “Quelli che sono emersi dal 2013 a oggi non sono altro che la prova provata che si sbagliato ad indicare in solo 8 milioni le passività potenziali, perché già allora c’erano le cause e occorreva prevedere che avrebbero portato a questo risultato”.risultanze della ricognizione dei debiti fuori bilancio e delle certificazioni al 31/12/2017 effettuate dalle varie direzioni del Comune di Catania, funzionali al rendiconto 2017 e accantonare nel risultato di amministrazione 2017 nel fondo DFB l’ulteriore importo di € 71.279.540,53 in aggiunta ai 5.479.873,13 del punto precedente per un totale pari a €76.759.413,66”. “Invece che di 8 milioni - tuona Girlando - il fondo, secondo quanto poi emerso, avrebbe dovuto essere tra i 100 e i 150 milioni milioni”.“Su Sidra, ad esempio, c’è un’apposizione poco comprensibile nel piano di riequilibrio - sostiene Girlando. Il debito con la società si porta dietro la vicenda di Casalotto più gli interessi. Vicenda che è rimasta bloccata perché nessuno l’ha voluta affrontare. Quando sono stato assessore, ho chiesto che si attivasse una procedura arbitrale. Poi me ne sono andato e non so che fine abbia fatto”. Anche la voce ‘passività potenziali Sidra’, sarebbe riconducibile al cento per cento al vecchio Piano di riequilibrio, “dal 2013 il Comune ha pagato tutto. quella voce - afferma - è l’incancrenimento di una situazione non definita con Sidra che risale a tempo fa”.deliberazione della Corte dei conti, riportando alcuni commi di legge abrogati poi dalla Legge Madia, che stabilisce un altro criterio. “La Corte può sbagliare - afferma ancora l’ex amministratore - ma l’amministrazione avrebbe potuto sottolineare l’errore”.Insomma, il tracollo dell’impianto immaginato dal Piano di riequilibrio del 2013, secondo Girlando, sarebbe stato causato proprio dalla mancata previsione delle passività potenziali, che avrebbe fatto saltare tutto. Quando ho predisposto il piano del 2016 ho chiesto una relazione sullo stato dei giudizi pendenti ed una valutazione sul rischio potenziale. Ho trasfuso tale indicazione, prevedendo per maggiore prudenza un fondo aggiuntivo di 30 milioni.Girlando risponde anche sui “comportamenti” dell’amministrazione comunale, stigmatizzati dai magistrati contabili e riferiti proprio all’esecuzione del Piano di rientro. tra questi, l’utilizzo dei fondi del Dl 35 e lo “spostamento” dei 55 milioni destinati ad Amt e poi utilizzati per altro. “L’operazione eseguita - dice - mi sembra nel mese di agosto 2016, mi venne rassegnata dall’allora Ragioniere Generale come volta a vincolare le somme sul conto di Tesoreria del Comune e per tali ragioni portatrice di evidente vantaggio in termini di riduzione del costo di interessi passivi. Io poi a settembre mi sono dimesso e non su nulla di quanto poi successo”. Un altro aspetto stigmatizzato nettamente dalla Corte dei conti che evidenzia come, sia nel merito che nel metodo, ricorrano gravi irregolarità e come vi sia una cronica incapacità di riscuotere i tributi. “Gli accertamenti sono stati fatti - dice. Il problema sono gli incassi. Le cartelle sono state emesse, ma non c’è stata la riscossione. Mancata riscossione che, ovviamente, non può essere addebitata solo al Comune. Questo è l’elemento principale: il mancato incasso. Certe operazioni hanno bisogno di personale, di un esercito di agenti. Io avevo presentato, a fine 2015, una delibera che rivedeva l’intero sistema della riscossione e segnalo - sottolinea - che la delibera è sparita per un anno e mezzo. L’originale non si mai più trovato. Quando è andata in Consiglio comunale, io non ero già più assessore, fu votato un emendamento che, di fatto, la azzerava. L’elemento qualificante per me era quello di affidare a un soggetto nuovo, attraverso una gara, e prevedere premi in base alla capacità di incasso”. in un processo per tentata concussione, in cui non è contestato l’interesse personale, e che non intende entrare più nel merito. La situazione economica del Comune resta drammatica. Le misure correttive potrebbero dare una nuova chance a Catania, ma nulla è scontato. “In linea teorica, un allungamento della durata del piano potrebbe rendere praticabile e sostenibile tale scelta. Ma le valutazioni da compiere sono più ampie ed articolate e non mi competono - conclude. Fortunatamente. Ho già dato”.