, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto del dilagante ed allarmante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a minori.sorpreso dagli agenti in pieno centro storico a cedere sostanza stupefacente a soggetti ancora minorenni. L’immediata perquisizione presso il domicilio dello spacciatore consentiva altresì di rinvenire e sottoporre a sequestro numerose stecche di marijuana. Per tali ragioni l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto per spaccio di sostanze stupefacenti a minori e su disposizione del P.M. di turno condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.veniva contattato dagli acquirenti via telefono tramite l’applicazione “Whatsapp”; una volta ricevuto l’ordine era solito effettuare lui stesso la consegna oppure inviare un complice (subito rintracciato ed indagato).Addirittura, in un messaggio, il Salemi si scusava con un acquirente minorenne per un ritardo nella consegna, ricevendo come risposta un’emoticon raffigurante un cuore e la frase “va bene vita, grazie”.