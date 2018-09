suo sogno nel cassetto è quello di essere ricordato per aver contribuito a sistemare la Zona Industriale di Catania. Stiamo parlando di Antonello Biriaco che lunedì 10 settembre è diventato presidente, votato all’unanimità, di Confindustria Catania, insieme al Comitato di Presidenza che lui stesso ha proposto. Al suo fianco lavoreranno per quattro anni Maria Cristina Elmi Busi (Sibeg); Francesco Caizzone (STMicroelectronics); Angelo Di Martino (F.lli Di Martino Trasporti), con il ruolo di vicario in quanto è il più anziano; Santi Finocchiaro (Dolfin) e Gaetano Vecchio (Cosedil).nuovo tesoriere dell’associazione ma volto noto in viale Vittorio Veneto per un’iscrizione storica e la carica di past president che si è conclusa nel 2001, quando lasciò il testimone ad Alfio Massimino con circa 700 milioni di lire di debiti nel bilancio. Questo ci hanno ricordato i bene informati, anche se il neo presidente ci ha risposto di non ricordare nulla di questa vicenda.«Ed è per questo che abbiamo messo Caizzone a capo del Digital Innovation Hub (DIH)» ha commentato a caldo Antonello Biriaco che abbiamo intervistato nella redazione di Live Sicilia Catania pochi giorno dopo la proclamazione.«Siamo ancora in rodaggio, stiamo facendo i conti anche con problemi di servizi (assenti) e una velocità di internet decisamente inferiore alle necessità. Alla Zona Industriale di Catania ci sono aziende che sono senz’acqua. Nel 2018».«Circa 360 con oltre 20.000 occupati. Il 30% di queste risiedono alla Z.I».«Tante ne sono state perse dall’edilizia (Ance) e tante venivano mantenute come iscritte pur non pagando per anni la quota associativa».«Il Patto per Catania, in parte, è partito con i lavori che sono stati appaltati (la caserma dei carabinieri), alcune strade già sono state asfaltate e altre sono in procinto di esecuzione dei lavori. A giorni dovrebbe essere assegnato l’appalto per l’illuminazione. La competenza della Z.I. spetta, in percentuali diverse, all’Irsap e al Comune di Catania. Le opportunità di crescita ci sono, ma non è possibile credere che in dieci anni si possono solo asfaltare due strade e mettere quattro lampadine. Apprezziamo però l’operato del sindaco Pogliese che ha dato, per la prima volta in assoluto, una delega per la Z.I. ad Arcidiacono».«Credo che Salvo Pogliese stia percorrendo la strada giusta. C’è stima reciproca e lo vedo “sul pezzo”. Purtroppo invece notiamo che l’Irsap – che gode comunque della nostra sinergia - non ha fondi da investire. Non abbiamo ancora capito cosa voglia fare dell’Irsap la Regione Siciliana, ma sappiamo che non l’Irsap non ha i soldi neanche per pagare gli stipendi».«Confindustria farà da pungolo, da supporto per le amministrazioni fornendo la ricetta degli imprenditori. Non dimentichiamo che in Sicilia, nel settore edile, sono stati persi oltre 70.000 posti di lavoro, di questi 17.000 solo nella nostra provincia. La rigenerazione urbana non possiamo farla noi, per questo è stato importante assegnare una vice presidenza a Vecchio».«Bisogna partire dal nodo infrastrutturale. I piccoli cantieri possono aiutare ma in piccola parte. Se partisse il cantiere per la Catania-Ragusa allora sì che potremmo iniziare a respirare».«Darsi un tempo massimo per fare partire le ZES (Zone Economiche Speciali). La prima è partita in Campania (Napoli-Salerno-Castellamare di Stabia) con tutta la portualità. In Sicilia c’è un tavolo, una cabina di regia ma siamo ancora nel tempo delle idee e del vediamo. La loro importanza sta nel fatto che raggruppano due aspetti fondamentali: semplificazione amministrativa e incentivi fiscali. Per un imprenditore sarebbe fantastico avere subito documenti e soldi. E poi far ripartire le grandi infrastrutture».«Secondo me Catania il suo potere ce l’ha ed è quella con il più alto tasso imprenditoriale. Non vogliamo competere con nessuno. L’autonomia catanese è quella a cui tengono i soci».«Massimo rispetto e gratitudine per la magistratura. Non siamo giustizialisti. Aspetteremo le valutazioni».«C’è un po’ di delusione, vorremmo capire lo stato reale delle cose».«Per questo io ho parlato di rimettere al centro l’impresa. Dobbiamo contribuire a creare lavoro e sviluppo di cui la nostra terra ha molto bisogno. Siamo trattati come il fanalino di coda ma a 25 minuti di volo da noi c’è Malta che prospera ed è piena di gru. Perché un imprenditore dovrebbe scegliere la Sicilia a Malta? Lo Stato non ci aiuta, la Zona Industriale è in condizioni pietose, le ZES non partono, i finanziamenti europei frammentati. Di 4,6mld ne sono spesi solo 2,5 e rischiamo di rimandare indietro (nel 2020) quelli che restano…».