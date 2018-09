“P” come Papa, anzi, come i tre Papi ai quali la vita, il martirio e la beatificazione di Puglisi sono legati.Puglisi era un prete che seguiva il suo Papa. Non si occupava soltanto della pastorale e della carità, ma era anche un uomo colto. Il profilo che di solito si traccia di Padre Puglisi è quello di un uomo buono, attento ai poveri, all’educazione dei giovani e dei bambini: tutte attività talmente vere da divenire un significativo fastidio per i fratelli Graviano, esponenti di spicco di una importante famiglia mafiosa, che abitavano poco distanti dalla sua parrocchia.attingere al grande patrimonio spirituale e culturale che hanno accompagnato il cristianesimo per due millenni ed oltre. Giovanni Paolo II immaginava preti che trovavano spazio nella loro giornata per leggere, acculturarsi, cercare risposte profonde alle domande complesse della gente e del proprio tempo, assidui frequentatori della scrittura, fortemente motivati nel metterla in pratica al punto da contrastare il male che, in Sicilia, coincideva e coincide ancora anche con il nome della mafia.dei Templi di Agrigento arsa dal sole e logorata dalla storia, in una Sicilia ancora scossa ed insanguinata dalla morte dei giudici Falcone e Borsellino uccisi pochi mesi prima, tuonava con voce grossa “Convertitevi!”comprende la particolarità di quel dramma vero per tutti, particolarmente di quello che Wojtyla stesso chiama “popolo siciliano”. Era un popolo che denunciava in quegli anni l’abbandono dello Stato non per scivolare nel particolarismo e nel vittimismo, ma per urlare aiuto difronte alla morte dei giusti. La Sicilia rivendicava un destino comune al resto d’Italia e Giovanni Paolo II prontamente capì tutto ciò e si schierò dalla parte dei siciliani veri, quelli umani e cristiani, quelli che difendono la vita. Così, li consolò.lui la voce, quasi arrabbiata, per dire ai mafiosi con una forza che strideva con la rabbia di quella gente ancora ferita dalle stragi di Capaci e via D’Amelio “CONVERTITEVI!”. Fu un fatto importante per i siciliani che si sentirono talmente capiti e amati dal Papa, profondamente immedesimati in quel “convertitevi!” urlato a denti stretti dal pontefice, al punto da suscitare una forte reazione anche della mafia che, non a caso, reagì.Agrigento, il card. Francesco Montenegro ha detto: "Le parole del Papa furono profetiche: non ha maledetto i mafiosi, ma li ha invitati a un incontro con Cristo. La mafia ritenne che fosse un'offesa da vendicare. Così nella basilica di San Giovanni in Laterano mise circa trecento chili di tritolo pochi mesi dopo. Il 15 settembre fu ucciso padre Puglisi. Perché la vendetta è il linguaggio della mafia". Puglisi morì perchè era un vero cristiano, discepolo del Vangelo e di Giovanni Paolo II, il suo Papa. Morì da martire, quindi da testimone.poco carismatico e scarsamente comunicativo. Era il 3 ottobre 2013, quando Ratzinger venne in Sicilia, a Palermo, per beatificare il martire di Brancaccio. Gli organizzatori si aspettavano quel giorno circa 100.000 partecipanti al Foro Italico, la questura ne contò invece più di 200.000 e l’attesa del Papa dietro le transenne, ricordo bene, era euforica. Tra la folla, vicino a me e ad un folto gruppo di giovani della Comunità di Sant’Egidio, c’era Fra Biagio Conte, da poco tornato da Lourdes dove aveva ritrovato la forza di camminare dopo un lungo periodo trascorso sulla sedia a rotelle, lo stesso Fra Biagio che apparecchia da anni la tavola dei più poveri a Palermo e che domani si appresta a ricevere il Santo Padre per farlo pranzare nella ricca povertà della Missione Speranza e Carità.problemi e preoccupazioni: penso, in particolare, a quanti vivono concretamente la loro esistenza in condizioni di precarietà, a causa della mancanza del lavoro, dell’incertezza per il futuro, della sofferenza fisica e morale" e "a causa della criminalità organizzata”. E ancora Ratzinger proseguì il pomeriggio parlando ai giovani a Piazza Politeama e, dopo aver ricordato le vittime della mafia, come don Pino Puglisi, Falcone e Borsellino, incitò i giovani a non avere paura della criminalità organizzata. Testualmente disse: “Non cedete alle suggestioni della mafia, che è una strada di morte, incompatibile con il Vangelo". Al termine della visita, tornando verso l'aeroporto, nonostante non facesse parte del programma ufficiale, il Pontefice chiese di fermarsi davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci, deponendo una corona di fiori.“forse il più mediatico tra i papi. Non è la prima volta che visita la Sicilia, lo ricordiamo già presente a Lampedusa nel piangere le vittime del mare, per dire che non si può morire di speranza, per chiedere in modo tenero e fiducioso “Non succeda mai più, non succeda mai più per favore” . Francesco ritorna in Sicilia ancora una volta convocato da quel testimone della fede, esempio di un bravo prete di Sicilia, di un buon cristiano che fu Pino Puglisi.la nostra terra e la nostra interiorità, per rompere il silenzio e condannare la mafia che ammazza ancora le persone e ruba il futuro a troppi, per gettare ponti di solidarietà con i quartieri dove i bambini crescono alla scuola della mafia e della violenza per invitarli alla Scuola della Pace, per chiarire che un uomo che accoglie uno straniero non è buonista, ma è un uomo buono ed un vero cristiano.la Sicilia a fare ordine e ricordarle quanto è stata amata dalla Chiesa. Da questa visita potrà scaturire una forte scossa per i cristiani, per il popolo di Sicilia per fuggire dalle tante divisioni e trovare una rinnovata e vigorosa unità per dire “Convertitevi!”.non ricordo nessun’altra regione d’Italia così visitata dagli ultimi Papi, segno di una vicinanza della Chiesa che per noi deve diventare forte motivo di un cambiamento rapido. È vero, Bergoglio non saluterà la città di Catania e questo ci dispiace, ma c’è una Chiesa di Sicilia che deve comprendere le Treppì di Pino Puglisi e quelle dei tre Papi, una Chiesa che si desta, in uscita, che parli alla gente e annunci il Vangelo della misericordia. Domani sarò a Palermo, per seguire il Papa e per far parte di un processo di Pace. Saremo in tanti e saremo fiduciosi.