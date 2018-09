nonché per ricettazione. Lo scorso 13 settembre, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Acireale, a seguito di una mirata attività investigativa si portava sulle tracce dell'uomo, soggetto con numerosissimi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.di Catania hanno proceduto alla perquisizione presso dell’abitazione di Privitera e dei luoghi pertinenti alla stessa. L’esito positivo ha consentito di rinvenire circa mezzo chilo di sostanza stupefacente di tipo marijuana, contenuta in una unica busta in cellophane trasparente, nonché vario materiale utile al confezionamento. La sostanza stupefacente è stata recuperata dai poliziotti nonostante un maldestro tentativo di disfarsi della stessa da parte dell'uomo., ha permesso inoltre di rinvenire un mazzo di chiavi identificative di un garage posto in un luogo diverso dall’abitazione, il cui immediato controllo portava alla scoperta di un’autovettura Fiat Panda Cross, di ultima generazione, risultata provento di furto l’estate scorsa ai danni di un turista francese dimorante nel capoluogo etneo.è stata affidata in giudiziale custodia, in attesa del completamento delle procedure burocratiche attivate con i canali internazionali per definire la restituzione del mezzo al legittimo proprietario.P.M. di turno, sottoposto a giudizio per direttissima dinnanzi al Giudice Monocratico del Tribunale Etneo, il quale ne ha disposto in attesa di giudizio la misura cautelare dell’obbligo di firma davanti la P.G. e la permanenza domiciliare dalla ore 21.00 alle ore 07.00.