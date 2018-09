Venti anni di carcere a Vincenzo Biondi, Alfredo Bulla, Alfredo Mannino, Giuseppe Mannino, Vincenzo Valastro. Questi sono alcuni dei nomi (alcuni ventenni) di chi sedeva - secondo le ipotesi delle pm Assunta Musella e Alessandra Tasciotti - solo uno scranno sotto al capo militare della cosca Giuseppe Scarvaglieri, che è processato con il rito ordinario. Otto anni sono stati invece inflitti al “figlioccio” del boss Pietro Maccarrone, la Gup ha riconosciuto la continuazione con un’altra sentenza.. Infatti Nicola Amoroso, condannato a 16 anni dalla Gup, ha voluto rendere pubblica la sua decisione di saltare il fosso e collaborare con la magistratura. "Ammetto tutti i reati contestati", ha detto l'imputato. Amoroso, che in un primo momento sfuggì al blitz, è stato catturato in Germania dopo 10 mesi di latitanza. In particolare la cosca avrebbe avuto il pieno controllo del mercato delle uova, della carne e anche della macerazione delle arance. Da questa sorta di “tassa” si arriva al nome dell’operazione Illegal Duty. Ma l’inchiesta ha documentato diverse estorsioni, che servivano a rimpinguare le casse della famiglia mafiosa.Che cioè la mafia aveva cercato, dopo i fatti di sangue, di ricorrere alla strategia della pax. Accordi per cercare di evitare i riflettori delle forze dell’ordine. Per la fornitura di droga i Laudani di Adrano scelgono di scendere a patti con i Santangelo, (ex) rivali storici. Grazie anche ai collaboratori di giustizia gli investigatori hanno fotografato gli assetti organizzativi della cosca e ricostruito una mappa degli affari illeciti. Tra i pentiti anche Gaetano Di Marco, condannato a 2 anni e 1000 euro di multa.Nicola Amoroso, 16 anni e 8 mesi, Vincenzo Biondi, 20 anni, Emanuel Bua, 1 anno e 4 mesi (ritenuta la continuazione), Alfredo Bulla, 20 anni, Angelo Bulla, 12 anni, Angelo Calamato, 12 anni, Angelo Calamato, 8 anni, Pietro Castro, 8 anni, Gaetano Di Marco (collaboratore di giustizia), 2 anni e 1000 euro di multa, Massimo Di Maria, 10 anni, Salvatore Di Primo, 8 anni, Antonino Furnari, 15 anni e 4 mesi, Alessio La Manna, 12 anni, Agatino Leanza, 8 anni e 8 mesi e 2800 euro di multa, Antonino Leanza, 8 anni e 4 mesi, Giuseppe Liotta, 1 anno (ritenuta la continuazione con un’altra sentenza), Pietro Giuseppe Lucifora, 11 anni, Giuseppe Maccarrone, 11 anni e 4 mesi, Pietro Maccarrone, 8 anni (ritenuta la continuazione con una sentenza definitiva), Alfredo Mannino, 20 anni, Biagio Mannino, 2 anni e 8 mesi e 600 euro di multa (ritenuta continuazione con altra sentenza), Giuseppe Mannino, 20 anni, Vincenzo Pellegriti, 11 anni e 4 mesi, Agatino Perni, 6 anni e 4 mesi e 2000 euro di multa, Alfredo Pinzone, 6 anni e 4 mesi e 2000 euro di multa, Mauro Giuliano Salamone, 8 anni, Sebastiano Salicola, 12 anni, Nicola Santangelo, 8 anni, Carmelo Scafidi, 2 anni (ritenuta continuazione con altra sentenza), Salvatore Scafidi, 12 anni, Pietro Severino, 2 anni (ritenuta la continuazione con altra sentenza), Giuseppe Sinatra, 10 anni, Vincenzo Valastro, 20 anni, Claudio Zermo, 5 anni e 4 mesi,