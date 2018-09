coordinati dal comandante Stefano Sorbino e dal responsabile del servizio Francesco Caccamo, hanno fatto irruzione all’interno dell’ex Palazzo delle poste di viale Africa di proprietà comunale e fermato due soggetti di nazionalità gambiana privi del permesso di soggiorno che stazionavano nei locali. I due migranti sono stati denunziati alla procura della repubblica per occupazione abusiva di immobile ex articolo 633 del codice penale.a provvedimento di espulsione dal territorio italiano, l’altro rilasciato a piede libero. Gli agenti della polizia municipale intervenuti, hanno avvisato il servizio manutenzioni del comune per provvedere a ripristinare la chiusura dei varchi d’ingresso con rete metallica e operare la ripulitura dei luoghi a cura del servizio comunale ecologia.