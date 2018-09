Salvo Pogliese affinché si mettano in campo tutte le azioni per poter attuare il Piano Urbano della Mobilità.approfittando anche della settimana della mobilità sostenibile, promossa dalla Commissione Europea, che si svolge dal 16 al 22 settembre di ogni anno. "Questo appuntamento internazionale fisso ha come obiettivo di promuovere - si legge nella lettera - l'utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi all'auto privata per gli spostamenti quotidiani: a piedi in bicicletta o con i mezzi pubblici"."Salvaiciclisti riconosce come unico trasporto pulito la bicicletta. Siamo anche convinti che per garantire una città sostenibile necessitano molti modi di trasporto per tutte le categorie sociali con un bassi livelli di emissione inquinanti", continua.i modi di muoversi dei cittadini è altamente inquinante, continua la guerra delle auto contro i cittadini", scrive il portavoce di Salvaciclisti Catania. E snocciola i numeri degli incidenti: "Gli utenti deboli della circolazione stradale (ciclisti e pedoni) sono loro a pagare con la vita ad essere coinvolti in incidenti ( pochi giorni fa l'ennesimo al Tondo Gioeni). Nel 2017 a Catania 7 pedoni morti, 155 pedoni feriti e 46 bici coinvolte in incidenti(fonte dati Aci-Istat 2017)"."È inutile cercare di eludere e rinviare la decisione come fatto dall'ex Sindaco Bianco: il Piano Urbano della Mobilità approvato dalla ex Giunta Stancanelli deve essere attuato come stabilito dalla Legge. Non è più rinviabile questa decisione!""Al sindaco Pogliese e alla Giunta chiediamo di esprimersi chiaramente in brevi tempi con più azioni e meno comunicazioni di forte cambiamento: un atto di responsabilità della politica e dei partiti appena eletti a Palazzo degli Elefanti. Chiediamo conferme e non un like per un post, niente illusioni come con la passata amministrazione Bianco. Catania non può attendere ancora"."Chiediamo all’Università di Catania di rendere pubblici e consultabili liberamente online le statistiche gelosamente custodite del traffico veicolare. Acquistati dall’Università con fondi della Comunità Europea i numerosi sensori collegati sulle strade cittadine acquisiscono misurano ed elaborano giornalmente dati fondamentali per far emergere la massa insostenibile non regolata degli spostamenti inquinanti. Questa fonte inesauribile e dettagliata di dati potrà spingere attori economici e fare da volano per lo sviluppo di nuove economiche della città: portare nuovi collegamenti interni tra aree urbane e soluzioni di consegna per corrieri ed autotrasportatori che limitano i viaggi a vuoto e i troppi veicoli in transito, altro esempio la “Sharing Mobility” di nuova generazione per un trasporto di gruppo a basso costo potrebbe essere la migliore è più economica soluzione di viaggio per i cittadini"."Non si può pensare un progetto della Città Futura senza che la mobilità venga considerata centrale per lo sviluppo economico e sociale. Abbiamo la necessità - si legge ancora nella missiva - di avere un piano della mobilità ciclistica e non tratti di pista, ma di una vera e propria rete ciclabile connessa e servita: connessa cioè in grado di garantire gli spostamenti in sicurezza dei ciclisti, integrate con FCE, servizio bici+ autobus AMT, servita con ciclostazione e ciclo-parcheggi con punti di ricarica batterie. Questa estensione della rete ciclabile porterà allo stesso tempo la prosecuzione ed allungamenti di itinerari pedonali sicuri ed alla tanto attesa protezione dei pedoni"."Dopo 4 anni di una Mobilità-Ferma a Catania fatta di conferenze nazionale della mobilità sostenibile, Tondo Gioeni e di morti su le strade in aumento…, ci aspettiamo una mobilità sostenibile pianificata-attuata, vera!", conclude Andrea Genovese.