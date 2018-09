. In questa edizione verranno trattate le recenti acquisizioni nell’ambito della diagnosi e della terapia dei tumori ginecologici più frequenti come il carcinoma dell’ovaio e dell’endometrio e delle patologie benigne dell’utero causa di sterilità. Oltre agli specialisti dei centri siciliani più qualificati hanno accolto l’invito del prof. Ettore gli specialisti dell’Università Cattolica e dell’Istituto Tumori di Roma e dei Centri di riferimento Oncologico di Lille e Marsiglia.condividere le nuove tecniche chirurgiche e le sessioni scientifiche sulle innovazioni in oncologia come la chemio ipertermia intraperitoneale (HIPEC) per il trattamento dei tumori dell’ovaio, o le futuristiche metodiche di spettrometria di massa per aiutare il chirurgo nel capire la presenza o meno di tumore nei tessuti direttamente in sala operatoria in pochi secondi, confermerà anche quest’anno il valore scientifico e il successo già registrato nelle precedenti edizioni.delle anomalie e patologie benigne come i miomi, i polipi e le malformazioni uterine. La partecipazione di numerosi ginecologi permetterà un confronto ed uno scambio di esperienze per migliorare sempre più i livelli assistenziali di diagnosi e cura di patologie femminili ad alta incidenza che impattano fortemente sulla qualità di vita della donna. I lavori saranno aperti dal Commissario dell’ARNAS Garibaldi dott. Giorgio Santonocito e dal Presidente Nazionale dell’AOGOI (Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani) dott.ssa Elsa Viora e interverrà l’Ass. Ruggero Razza.