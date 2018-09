, che in questi ultimi mesi è stato al centro di scandali e polemiche interne culminate con le dimissioni del presidente Massimo Buscema. In ballo c'è il commissariamento dell'organismo: ieri la Ministra della Salute Giulia Grillo ha chiarito in una nota che i presupposti ci sono ma per agire serve il parere della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNMCeO). Uno scoglio normativo, insomma, "indispensabile - ha chiarito la Ministra - per procedere all’atto di scioglimento”,Da questo parere potrebbero aprirsi due scenari: o scioglimento o elezioni suppletive già convocate per il 21 settembre. Per la cronaca, sono state già depositate le liste dei candidati che è possibile consultare nel sito dell'ordine. Una si chiama Noi, e una Ordine. Spulciando tra i nomi dei candidati di quest'ultima lista si possono trovare esponenti provenienti dal mondo accademico e politico.(i dottori Lucio Di Mauro, Antonino Rizzo, Alfio Pennisi, Emanuele Cosentino e Rosalia Lo Gerfo), tra i primi che si sono dimessi dal Cda in aperta polemica con la governance di Buscema, hanno scritto una lettera per sensibilizzare e sollecitare il presidente della Federazione e i componenti del Comitato "a volere esprimere - si legge nella lettera - parere favorevole allo scioglimento del Consiglio direttivo e delle commissioni di albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania e a volere contestualmente indicare all’On.le Ministro i due iscritti agli albi professionali della categoria, ai fini della composizione della prescritta commissione straordinaria che conduca l’Ordine di Catania a legittime nuove elezioni".L'ordine dei Medici di Catania è un Ente che non è "più in grado di assicurare il proprio regolare funzionamento amministrativo" in cui governa una “situazione di incertezza” che persiste “ormai da diverso tempo”. Ma oltre a questo, secondo i cinque medici "sussistono due ulteriori gravi motivi di impossibilità di regolare funzionamento dell’Ordine". "Il primo attiene alle dimissioni di Buscema solo dalla carica di Presidente del Consiglio direttivo e non già da quella di componente". Nella lettera di dimissione Buscema ha evidenziato che “la rappresentanza legale dell'Ente e la sua gestione sono assegnate al Consigliere anziano, come è principio generale per tutti gli organi collegiali. Egli le svolgerà senza alcun atto di preposizione, in virtù della semplice regola del decanato". "Ma applicandosi la predetta regola - scrivono i consiglieri dimissionari - è lo stesso Buscema ad avere mantenuto la rappresentanza dell’Ente e la sua gestione con un palese conflitto fra le dimissioni dichiarate e le funzioni che effettivamente permangono in capo a Buscema". E non è finita perché tra i candidati alle elezioni suppletive vi è "un componente del collegio dei revisori dei conti che non risulta essersi dimesso".apire cosa deciderà la Federazione. Il countdown è iniziato.