di condotta fognaria. La denuncia arriva dal consigliere della quinta municipalità, Maurizio Zarbo che, da mesi, anche nel corso della passata consiliatura, ha interessato l'amministrazione comunale e gli uffici competenti, senza che però il problema fosse risolto in alcun modo.scorre un fiume di acque non certe chiare e fresche e che il cattivo odore regna sovrano. "La prima segnalazione l'ho inoltrata circa otto mesi fa - afferma Zarbo. Non vi è alcun allaccio alla rete fognaria - continua - ed è una situazione vergognosa, soprattutto per la salute pubblica dei residenti. La direzione ecologia del Comune e la polizia municipale sono a conoscenza di questa situazione vergognosa - prosegue - ma nessuno ad oggi è intervenuto altro che città metropolitana in periferia siamo ancora da terzo mondo".