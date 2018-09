di opposizione della formazione Catania 2.0. Che, in occasione del voto per le presidenze delle commissioni consiliari permanenti, hanno parlato di "accordi personali non certo istituzionali, tra l’attuale primo cittadino e i singoli esponenti politici" nella scelta dei nomi. senza che noi avanzassimo alcuna richiesta ed è stato un riconoscimento della mia attività professionale, cosa che mi fa piacere". Grasso poi replica a quanto affermato dai colleghi di minoranza in merito a presunto conflitto di interesse tra il professore di musica e la carica istituzionale appena ottenuta - la presidenza della settima commissione Beni Culturali.al deputato piddino Luca Sammartino e alla senatrice Valeria Sudano, Giuseppe Gelsomino, Francesca Ricotta e Mario Tomasello - che il consigliere comunale Giovanni Grasso, capogruppo del M5s, occupi un ruolo di primo piano nella commissione cultura, che ha tra le sue competenze quella di fare chiarezza sulla delicata vicenda che riguarda l’Istituto musicale Vincenzo Bellini, nel quale il professore Grasso è docente, prefigurando così un caso di conflitto d’interesse”.cittadino. "Prima della campagna avevano provato a sollevare la questione - sottolinea Grasso - ma già allora ogni dubbio era stato eliminato. Se non esisteva conflitto per la candidatura a sindaco - si domanda l'esponente politico - mi chiedo come possa esserci per la presidenza di una commissione".ma frutto di una selezione pubblica e regolato dall'alta formazione artistica e musicale e come, oltre tutto, non ricopra alcun ruolo dirigenziale. "Voglio sottolineare - afferma ancora - che al Bellini io sono un semplice docente e non ho alcun incarico amministrativo. facevo parte del consiglio accademico, ma mi sono dimesso prima della campagna elettorale per le comunali. Insomma - conclude - sembra proprio che qualcuno abbia il dente avvelenato".