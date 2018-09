Per detti servizi, diretti su strada da unità del Commissariato di Polizia di Commissario Librino, sono state impiegate 4 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, due equipaggi automontati del Commissariato coordinatore, una pattuglia della Guardia di Finanza e 5 pattuglie della Polizia Municipale di Catania, appartenenti ai settori Viabilità ed Annona.Si riportano di seguito i risultati conseguiti: 49 persone controllate; 592 veicoli controllati; 44 contravvenzioni al Codice della Strada di cui: 8 violazioni per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile; 10 violazioni per mancato utilizzo del casco; 1 violazione per guida senza patente perché mai conseguita; 1 violazione per guida senza patente perché ritirata; 5 violazioni per mancata revisione; 5 violazioni per mancata esibizione di documenti; 6 violazioni per inottemperanza all’alt intimato dalla Polizia; 2 violazioni per uso di telefono cellulare durante la guida,1 violazione per passaggio con semaforo rosso. Per le suddette violazioni si è proceduto a sei sequestri amministrativi di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria e due fermi amministrativi per guida senza casco.. Tutti i venditori di prodotti ortofrutticoli sono stati sanzionati per occupazione del suolo pubblico senza concessione, mediante la collocazione di prodotti in esposizione, che sono stati, conseguentemente, sequestrati e devoluti ad enti benefici (numerose casse).Un venditore di mobili usati, oltre ad essere sanzionato per la mancanza dei requisiti professionali e della prevista autorizzazione comunale per vendere, è stato altresì sanzionato per essere privo della autorizzazione amministrativa per la vendita di cose vecchie ed usate, nonché deferito alla locale Procura della Repubblica per il reato di invasione di terreni. Nella circostanza, 32 mobili sono stati sottoposti a sequestro, necessitando, pertanto, sul posto l’intervento di alcuni furgoni comunali idonei al trasporto del mobilio presso un’area di deposito, in attesa delle determinazioni dell’A.G.4 per mancata istallazione del misuratore fiscale e 2 per mancata emissione di scontrino fiscale. Complessivamente, tra verbali di contravvenzione al C. di S. e quelli elevati nei confronti dei suddetti esercenti, sono state contestate infrazioni per un controvalore pari ad euro 52.000 circa.soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare, senza riscontrare violazioni di sorta.