CDA dell’ente. A prendere in mano le redini è stato il commercialistache dovrà ora assieme ai revisori tirar fuori il teatro da questo nuovo impasse finanziario. Il “nodo bilanci” aveva peraltro già compromesso parte della stagione estiva. Adesso rischia di mettere a repentaglio anche la programmazione lirica. Basti ricordare la messinscena dell’opera “Andrea Chénier”, fissata inizialmente a maggio, che è slittata ad ottobre.provvisionale regionale - erano stati infine integralmente ripristinati, lo scorso giugno, dopo un’estenuante battaglia.proprio a quest’ultima questione, come lo stesso sovrintendente. I conti dell’ente presenterebbero le quote annuali relative alla vecchia legge finanziaria. Un “garbuglio” tecnico che non sarebbe stato però superato neppure nel corso dell’ultima seduta del Cda. Si tratta, insomma, di criticità che ancora una volta preoccupano i sindacati Cgil Slc, Fistel Cisl, Uil Com, Ugl Spettacolo, Fials Libersind che tramite una nota affermano di essere “fortemente allarmati per i numerosi problemi che gravano sull'Ente”. I sindacati ritengono ci siano tutti i presupposti “per dichiarare pubblicamente la piena crisi d’identità istituzionale e fra un po' anche economico-gestionale dell' Ente; ad oggi non sono ancora note le motivazioni della mancata presentazione ed approvazione del bilancio, causando, di fatto, seri problemi per le attività. Chiederemo a tutte le autorità competenti che venga fatta chiarezza. I bilanci sono strumenti essenziali per la vita dell’ente, il consuntivo del 2017 consentirebbe inoltre lo sblocco dei fondi regionali necessari per il proseguo della stagione”.decorrenza dei termini, non ha un presidente. Non può più esserlo, infatti, il sindaco del Comune di Catania, come sempre è stato. Asarebbe dovuto subentrareche sebbene starebbe rivestendo il ruolo di presidente provvisoriamente, al rinnovo del Cda potrebbe essere “rimosso” dal suo incarico e subito sostituito da un nuova figura indicata dall’assessorato regionale al Turismo. Così prevede la nuova legge regionale di riordino degli enti pubblici, la n. 9 art. 39 del 7 maggio 2015.ente e sarebbe in attesa di una risoluzione da parte della Regione. Gli immobili del teatro Massimo Bellini, dal valore inestimabile, sono inoltre di proprietà del Comune di Catania e non della Regione. La presidenza in mano al sindaco della Città rappresenterebbe per molti un sigillo di garanzia per la vita del teatro e per i suoi lavoratori.Regione affinché venga ripristinata la figura di sindaco-presidente dell’Ente che ha rappresentato da sempre una garanzia istituzionale facendo sì che il neo eletto sindaco Salvo Pogliese riprenda a pieno titolo la presidenza della maggiore istituzione culturale della città”, concludono.questi casi non sarebbe possibile ovviare con derogazioni di sorta. L’iter è lungo e complesso, e i tempi si stringono.