Il giudice subentra ad Antonino Nicastro, sostituto Pg di Catania, che ha rivestito il ruolo per un anno e sette mesi. Questo passaggio è avvenuto "nell'ottica di una fisiologica rotazione delle cariche", così come era stato evidenziato sin dalla prima riunione della Giunta eletta nelle consultazioni di gennaio 2017.Tutti è tre, Cordio, Maggiore e Nicastro, sono esponenti di Unità per la Costituzione. La giunta, che si è riunita oggi pomeriggio, ha confermato all'unanimità, esponente di Area. Completano la giunta Anna Maria Cristaldi, Tribunale di Catania (eletta con Unicost), Alessandra Tasciotti, pm di Catania e Francesco D’Arrigo, giudice Tribunale di Catania (entrambi di Autonomia e Indipendenza).