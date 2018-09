proprio come lo si deve a quelle persone che hanno lasciato un segno nel cuore di un’intera comunità. Piange ovviamente il fratello, quel Nicola D’Agostino che prima ancora di essere l’apprezzato leader politico conosciuto dall’Etna a Palermo, è un uomo. Come dice il proverbio: dietro a un grande uomo c’è sempre una donna. Alle volte però sono più di una: oltre le mogli, ci stanno le madri e – come in questo caso – le sorelle. “Ti ricorderò – è il pensiero del deputato regionale – come la sorella che amava la vita, la famiglia, gli amici e il lavoro con passione e sincerità profonda ed inimitabile. Avevi sempre ragione, anche quando non sembrava. Eri come un temporale: splendido e tempestoso quando arriva, splendido e rincuorante quando finisce. Ora è tempo di pace e ci lasci soli e con un grande vuoto, splendida sorella mia…” Le esequie saranno celebrate alle 16.30.