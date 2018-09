Alticcio già dalle prime ore del mattino, si è messo a bussare insistentemente alla porta della vicina di casa pretendendo a gran voce di essere accompagnato in auto a Catania. Non ricevendo alcuna risposta è tornato in casa, ha preso un coltello dalla cucina e tornando davanti l’abitazione della donna le ha sfondato a calci la porta d’ingresso.I Carabinieri, a quel punto, per poter arrestare l’aggressore sono stati costretti a forzare la porta della stanza. La donna, visitata dai sanitari del 118, ha riportato contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo. Il coltello è stato sequestrato mentre l’arrestato, dopo la direttissima, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dal Giudice.