La Polizia di Stato ha arrestato, 27 anni, e, 24 anni, responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino e di resistenza a pubblico ufficiale.Alle 23 circa, dello scorso 11 settembre, la Sala Operativa diramava una nota radio su un furto in atto in un bar del centro storico di Catania. Due persone, utilizzando la loro autovettura come “ariete”, avevano infranto la vetrina e si erano introdotti all’interno del locale, portando con sé il registratore di cassa con il denaro. Agenti della Squadra Mobile, Sezione Quarta – “Contrasto al Crimine Diffuso”, unitamente alle pattuglie del locale U.P.G.S.P., seguendo un preciso piano di controllo del territorio predisposto per il contrasto ai reati predatori, si sono posizionati sulle possibili vie di fuga, al fine di intercettare la vettura Fiat Punto con a bordo i due autori del furto. Dopo pochi minuti, giunti in via Plebiscito, gli agenti della Squadra Mobile hanno intercettato l’autovettura segnalata e hanno tentato di sbarrargli la strada, intimando l’alt Polizia.Vedendosi la strada bloccata, i due fuggitivi hanno imboccato, a marcia indietro e ad altissima velocità, una via secondaria travolgendo nel tragitto alcune auto lasciate in sosta. Dopo un prolungato inseguimento, l’autovettura, con a bordo i due autori del furto è andata a sbattere violentemente contro il muro. Gli agenti hanno immediatamente bloccato uno dei due ladri, mentre il complice, conducente del veicolo, è fuggito a piedi. Ma è stato raggiunto e fermato dopo una breve colluttazione.All’interno del veicolo, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato la refurtiva: il registratore di cassa con tutto l’incasso che è stato consegnato al titolare dell’esercizio commerciale.La Squadra Mobile ha acquisito i filmati registrati dal sistema di video-sorveglianza istallato all’interno dell’attività commerciale la cui analisi consentiva di appurare la collaudata tecnica “della spaccata”, posta in atto dai due autori del furto.