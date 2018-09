C’è da capire meglio cosa sia successo tra “patatina”, così è conosciuto Pappalardo, e Davide Coco, indicato dai pm come il responsabile del gruppo della stazione del clan Santapaola-Ercolano.Ci sarebbe una questione di soldi dietro l'aggressione del referente degli Ercolano, che d'iniziativa si arma e tenta addirittura di farsi giustizia da sé. “Chi è stato offeso ha fatto da se”, dice Luca Marino, boss di San Giovanni Galermo parlando con Rosario Lombardo in una intercettazione captata a maggio 2017. Un rovente maggio 2017. Per mettere a posto le cose sarebbe intervenuto Antonio Tomaselli che avrebbe organizzato diversi incontri con i “carcagnusi”. Gli investigatori sono convinti che Mario Pappalardo sia stato inviato da Santo Di Benedetto per la spedizione punitiva.E racconta la sua versione. Si descrive “come vittima” di tutto quello che è accaduto. Dietro la questione ci sarebbe un debito da saldare. Lui, in un certo senso, avrebbe fatto da garante. “Sono venuti a cercare me perché lo ho accompagnato io”. E cita un certo meccanico Ha un carattere fumantino Pappalardo: “Io ho reagito con il mio carattere, io non glielo permetto a nessuno di mettermi le mani addosso…”. Il riferimento chiaramente è alla “visita” al girarrosto del viale Libertà. La scintilla che avrebbe potuto scatenare una guerra. Mario Pappalardo andando avanti evidenzia "che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità”. E dice chiaramente che qualcuno “è andato a sparargli a casa”. Sono oltre 100 le pagine delle intercettazioni finite nei faldoni del processo figlio della maxi inchiesta Chaos. Un’indagine che ha decapitato la famiglia catanese di Cosa nostra che avrebbe avuto come “capo militare” il boss Antonio Tomaselli. “Patatina” fornisce la sua verità, dichiarandosi prima di tutto totalmente estraneo al mondo dei “Carcagnusi” (clan Mazzei, ndr). E inoltre sottolinea che lo screzio con Davide Coco nulla ha a che fare con la mafia. Pappalardo sarebbe diventato il garante di un debito nel 2013. Siccome questo debito non è stato onorato “Davide della Stazione” (Coco, ndr) lo avrebbe cercato. Mario Pappalardo quindi si sarebbe presentato al girarrosto di Coco. “È iniziata una discussione tra me e Davide Coco - si legge nella sintesi dell’interrogatorio - sul fatto che avrei dovuto darli io i 3 mila euro. La discussione fu animata e io, a seguito di alcune spinte, gli ho dato uno schiaffo nella faccia". Poi la sera gli spari in azienda. “Mi sono rifugiato dietro i rimorchi”, così 'patatina' sarebbe riuscito a salvarsi dalla raffica di pallottole. Pappalardo avrebbe addirittura raccolto i bossoli e li avrebbe buttati per non mettere in allarme i suoi familiari.Per i pm della Dda la mafia c’entra eccome in quello che è accaduto a maggio del 2017. D’altronde perché Tomaselli avrebbe dovuto prendersi la briga di convocare i Mazzei in un summit? Un summit dove è stato ricordato che i Santapaola sono pronti a uccidere anche chi porta lo stesso cognome. L’esempio è l’omicidio di Angelo Santapaola, cugino del padrino Nitto.si preannuncia ricco di colpi di scena.