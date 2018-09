"Fermo restando che non amo polemiche...invito questo stesso gruppo di andare a verificare quanti inciuci sono stati realizzati proprio dalla loro corrente nei vari Comuni della Provincia con alleanze assurde. Comunque al Comune di Catania si è scelto la strada più corretta...dare a tutti i gruppi rappresentati una Presidenza di Commissione. Noi come gruppo Con Bianco per Catania - aggiunge Zappalà - ci siamo ritirati indietro dando spazio giustamente agli altri...se poi a 2.0 non gli è stata gradita una Presidenza offertagli al posto di un altra...il problema non è nostro. L'inciucio è altra cosa. La correttezza nel dare a tutti (anche al M5S) una presidenza importante si chiama "garbo istituzionale". Può darsi...che quel tentativo di vero inciucio votando il M5S alla Vicepresidenza del Consiglio (poi andato male) gli sarà tornato come boomerang. Ma questa oramai è acqua passata, pensiamo oggi a lavorare seriamente per la città. Faccio i miei migliori auguri- chiosa il consigliere - a tutti i Presidenti delle Commissioni vecchi e nuovi".