Il tentato omicidio è avvenuto domenica notte a Biancavilla: una rissa finita nel sangue. Ma tutto era iniziato ad Adrano, dove ci sarebbe stato un incidente tra uno scooter e un'auto.Il 23enne avrebbe posto "atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di un giovane di anni 21, esplodendogli contro un colpo d’arma da fuoco calibro 7,62x39 “Soviet” detenuta illegalmente, attingendolo all’addome", scrivono gli inquirenti.a seguito di sinistro stradale. Il fatto è accaduto sabato sera, intorno alle 22.30, nella zona delle case popolari di via dell’Uva a Biancavilla. Ma il diverbio tra i due è cominciato ad Adrano, a causa di un incidente avvenuto tra uno scooter e un’auto".Pelleriti, detenuto nel carcere di piazza Lanza, è accusato di tentato omicidio e lesioni.