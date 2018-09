È un tono solenne quello del sindaco Salvo Pogliese, che stamani ha presentato a Palazzo degli Elefanti il futuro prossimo del settore rifiuti nella città Catania. Da lunedì, infatti, il servizio di raccolta differenziata sarà erogato dalla Dusty, azienda che si è aggiudicata la cosiddetta gara ponte – in vista di quella settennale – per la gestione di un settore ritenuto in piena “emergenza”. “Non nascondo le grosse aspettative che abbiamo in merito al nuovo corso – ha detto il primo cittadino – intanto chiedo scusa ai catanesi per quanto vissuto finora”.“L’obiettivo prioritario è di portare la differenziata dal 7% attuale, una delle cifre più basse d’Italia, al 30% in brevissimo tempo”, è l’impegno che Pogliese ha rivolto a Rossella Pezzino Di Geronimo, l’amministratore unico di Dusty. L’altra parte dell’appello è rivolta invece alla cittadinanza, chiamata a fare la propria parte: “Sarà fondamentale la collaborazione di tutti con il rispetto assoluto delle indicazioni e delle modalità di conferimento”. L’invito però non è destinato a rimanere circostanziato al bon ton dell’incontro pubblico, perché le imposte per le trasgressioni saranno maggiorate in tandem con l’attività di controllo. “Le multe sono attualmente 200 al mese, un numero assolutamente incoerente rispetto alla situazione che abbiamo tutti sotto gli occhi". Da giugno sono state già installate venti telecamere per il controllo del territorio. “Ne verranno installate altre”, fa sapere il sindaco.“sono stati già rivolti gli occhi della direzione investigativa antimafia”. A partire dagli sprechi: “Siamo riusciti a far ridurre la spesa per il carburante da 70 mila euro a 30 mila mensili”. E ancora: “Ogni anno spendiamo 2 milioni di euro per smaltire quei rifiuti che i cittadini non residenti a Catania, gettano nei nostri cassonetti”. “Versiamo 1,5 milioni di euro alla discarica per il conferimento, aumentando la differenzia contiamo di abbattere questa spesa”, sottolinea Cantarella. Insomma, la questione rifiuti va in tandem con le sofferenze dei bilanci comunali. Appunto per questo l’ampliamento graduale delle percentuali in differenziata è presentata come una “opportunità” da cogliere obbligatoriamente.Salvo Pogliese ha fatto sapere nel corso della conferenza stampa di aver raggiunto un accordo con i rappresentanti sindacali degli operatori della nettezza urbana, lavoratori che assieme agli altri che erogano servizi per il Comune, non hanno ancora ricevuto lo stipendio di agosto: “Lunedì avranno il mandato di pagamento, visto però il particolare momento della città, chiedo loro comprensione”, è la chiosa del sindaco.Le modalità e gli orari di conferimento rimarranno invariati. Le zone, quindi, già servite dal sistema porta a porta manterranno il calendario attuale. In tutte le altre zone, in previsione del graduale aumento della differenziata, intanto sarà ampliata la cosiddetta raccolta stradale di prossimità, con l’integrazione dei cassonetti mancanti.