Così si è concluso il processo per direttissima, celebrato davanti alla giudice Urso, dei tre arrestati dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di polizia di Adrano per coltivazione illegale di cannabis. Quello che finisce dietro una cella è Francesco Rizzo, 28 anni, difeso dall'avvocato Salvatore Ganci. Concessi i domiciliari invece per Giuseppe Viglianisi, assistito dall'avvocato Angelo Cassone, e per Gaetano Tomasino, difeso dal legale Alessandro La Pertosa.I tre infatti sono stati bloccati a bordo di una macchina mentre accedevano all'agro in contrada Lardichella dove si trovava una vera e propria piantagione di marijuana con tanto di impianto di irrigazione. Nel casolare di pertinenza poi sono stati rinvenuti 200 grammi di marijuana già essiccata e tutto il materiale per il confezionamento. Oltre a decine di bidoni di fertilizzante e un vero e proprio prontuario con le indicazioni per la coltivazione dello stupefacente.per il rito alternativo: si procederà per giudizio abbreviato o patteggiamento.