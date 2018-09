regionale Nicola D'Agostino, ma soprattutto donna sempre “sorridente” e amata da tutti. Una “cara amica”, “persona splendida”. Non si contano i messaggi di cordoglio.ha detto il giornalista Mario Pafumi, “non ci sono parole per una tragedia simile, specie quando colpisce persone giovani e tanto per bene”, aggiunge un altro acese.n volo finito pochi minuti dopo il decollo. L'ultraleggero con a bordo Rosa si è schiantato tra gli arbusti.e i vigili del fuoco hanno faticato per estrarre il suo corpo dalle lamiere. E adesso le cause di questa tragedia sono in corso di accertamento. Acireale e i Comuni limitrofi sono sconvolti.