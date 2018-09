Avevi sempre ragione, anche quando non sembrava. Eri come un temporale: splendido e tempestoso quando arriva, splendido e rincuorante quando finisce. Ora è tempo di pace e ci lasci soli e con un grande vuoto, splendida sorella mia...”.In queste parole affidate al proprio profilo Facebook dal deputato all'Ars Nicola D'Agostino c'è tutto il dolore per la prematura scomparsa della sorella Rosa, deceduta ieri sera in seguito ad un tragico incidente aereo a Calatabiano. Oggi è il giorno del cordoglio per i familiari e gli amici della 45enne, ma anche quello delle domande su ciò che è accaduto poco dopo il decollo del mezzo ultraleggero sul quale viaggiava. E' ancora presto per determinare con certezza cosa abbia causato la caduta del velivolo. Le indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Giarre, sono appena iniziate. Il mezzo, ridotto ad un relitto dopo la caduta, è stato sottoposto a sequestro e nelle prossime ore l'autorità giudiziaria potrebbe disporre una serie di accertamenti tecnici per chiarire le cause della tragedia. Il corpo della vittima, deceduta sul colpo dopo il violentissimo impatto con il terreno, è stato trasferito ieri sera all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro di Catania.Si è avvitato su se stesso ed è caduto come un sasso sul terreno. Secondo una primissima ricostruzione degli ultimi secondi in volo, Rosa D'Agostino avrebbe perso del tutto il controllo del mezzo aereo. Lo schianto non le avrebbe lasciato scampo. Potrebbe essere stata un'avaria al motore, in gergo “piantata motore”, a determinare l'incidente. Si tratta naturalmente solo di una primissima ipotesi ancora da vagliare. Se così fosse, però, resta da determinare cosa abbia causato lo spegnimento del motore. Secondo gli esperti, si tratta comunque di un evento raro per motori di quel genere, generato da più di un fattore. Il velivolo, modello P92 della Tecnam, è un ultraleggero avanzato, inquadrato nella categoria diporto sportivo. Un mezzo sicuro sottoposto a manutenzione costante, stando alle dichiarazioni rilasciate dalla Triavio, la società che gestisce l'aviosuperficie di Calatabiano. Nessuno dei velivoli veniva noleggiato. L'ultraleggero sul quale ieri Rosa D'Agostino si è alzata in volo per pochi secondi, gli ultimi della propria vita, gli le era stato affidato in virtù della propria amicizia con il proprietario del mezzo, suo istruttore e socio della stessa Triavio. Da tempo ormai la 45enne frequentava con regolarità l'aviosuperficie di Calatabiano, certificata Enac. Una pista lunga 500 metri, abilitata agli atterraggi di aerei di aviazione generale, utilizzata nel 2017, non a caso, come base logistica di sicurezza per il G7 di Taormina. Dunque standard di sicurezza elevatissimi. Quello accaduto ieri è l'unico tragico incidente avvenuto in circa 30 anni di attività della struttura. Rosa D'Agostino aveva il brevetto da 6 anni e frequentava con regolarità quella pista. “Rosa la conoscevamo tutti. Esprimiamo innanzitutto il nostro cordoglio alla famiglia, agli amici e a quanti la conoscevano – dichiarano dalla società Triavio - Sarà l'inchiesta naturalmente a stabilire quello che è successo ma di sicuro la struttura di Calatabiano è certificata dall'Enac e rispetta tutti i parametri di sicurezza. Pur essendo una disciplina sportiva incastonata in canoni di sicurezza elevati, purtroppo l'incidente può capitare. Questa disgrazia ci colpisce in particolar modo perché abbiamo perso una cara amica, una persona stupenda, che aveva questa grande passione, come tutti noi”.