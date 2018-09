All’incontro hanno preso parte i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Raffaele Covetti e della Guardia di Finanza Antonio Nicola Quintavalle Cecere. In un’ottica di proficua e rinnovata collaborazione, i temi della gestione dei flussi migratori hanno costituito l’argomento principale del meeting, durante il quale il Questore Francini ha illustrato le procedure utilizzate a Catania in occasione degli sbarchi nonché le modalità operative e investigative per l’individuazione degli scafisti.