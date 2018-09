In realtà, le indagini condotte dai poliziotti hanno fatto emergere una situazione tutt’altro che lecita: infatti, il legittimo proprietario dell’arma si era trasferito dall’abitazione presso la quale l’aveva denunciata, omettendo di portare con sé la pistola e, quindi, mancando di denunciarne lo spostamento.La pistola, invece, era rimasta presso il precedente domicilio, priva della necessaria custodia da parte del legittimo detentore e completamente in balìa di un congiunto, il quale non era in possesso di alcun titolo per il possesso dell’arma.A seguito di ciò, l’uomo è stato denunciato.Secondo quanto dichiarato dall’uomo, i due fucili la cui regolare detenzione avrebbe dovuto essere finalità dell’atto presentato agli agenti, sarebbero stati rinvenuti all’interno di un’abitazione di famiglia sita nel centro storico catanese – di cui l’anziano aveva disponibilità – disabitata da diversi anni. A seguito del rinvenimento, giusta normativa vigente, l’uomo si è recato al Commissariato entro le previste 72 ore. Senonché, i poliziotti – a seguito di una breve istruttoria investigativa – hanno scoperto che la presenza dei due fucili era ben nota al denunciante già da diversi anni, e la tardiva denuncia non poteva in alcun modo sanare l’illegalità della posizione in cui l’anziano si è venuto a trovare, per non parlare della falsa attestazione circa l’improvviso e recente rinvenimento delle armi.per il reato di mancata comunicazione della detenzione armi all’Autorità di P.S; le armi sono state sequestrate penalmente.Infine, sono state acquisite dal Commissariato Borgo Ognina ai fini della rottamazione due pistole, due fucili, una doppietta, 390 cartucce: i titolari, privi dei requisiti di legge per la loro detenzione, le hanno versate per la successiva rottamazione.