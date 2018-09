La poverina, 72 anni, tirava avanti a stento con la pensione sociale mantenendo anche il figlio che, non contento di ciò, le “chiedeva” continuamente i soldi per acquistare la droga (è un consumatore abituale di sostanze stupefacenti di ogni tipo). Quando la madre, per ovvie ragioni, glieli negava questi la ingiuriava, per dopo percuoterla fino all’episodio clou avvenuto ieri pomeriggio.l’uomo, allo scopo di terrorizzarla, ha iniziato a danneggiale l’abitazione scagliando a terra diversi suppellettili per poi stringerle attorno al collo le mani, desistendo solo alle urla ed il pianto della madre costretta a fuggire in strada e chiedere aiuto ai vicini di casa.La provvidenziale chiamata al 112, ha consentito l’intervento dei militari di pattuglia i quali, giunti sul posto, hanno bloccato ed ammanettato l’aggressore. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.