Sul posto è intervenuta una squadra antincendio della Forestale che ha assistito alla scena.Gli uomini della forestale sono stati i primi a intervenire e a tentare di estrarre dalle lamiere il corpo della vittima del tragico incidente. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo ma, purtroppo non c'è stato nulla da fare.La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria nell'obitorio del Cannizzaro."Sono dispiaciuto per il tragico evento - commenta il sindaco di Calatabiano Giuseppe Intelisano - la scomparsa di una persona non può che lasciare sgomenti. È la prima volta che accade un incidente simile da quando è attivo il campo di volo, cioè da 19 anni"."Per la comunità di Calatabiano 'aviosuperficie rappresenta una struttura importante. Alla famiglia della donna - conclude il sindaco - va la vicinanza della città".L'incidente è avvenuto durante la fase di decollo. L'ultraleggero è un Tecnam P92.La redazione si stringe al dolore della famiglia D'Agostino.