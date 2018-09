Ora però c'è da drizzare le antenne. Ieri si è svolta una nuova udienza del processo ordinario scaturito proprio da quell'operazione che nel 2015 portò in carcere 27 persone. Tra gli imputati c'è anche Carmelo Di Stefano, ritenuto insieme al fratello Francesco, il vertice della famiglia mafiosa.La conferma arriva anche dal suo difensore, l'avvocato Mario Brancato, che spiega che Di Stefano ha terminato di espiare le condanne inflitte. Tra le accuse formulate nei confronti del boss dalle pm Antonella Barrera e Alessandra Tasciotti quella del tentato omicidio di Orazio Pardo. Un agguato, poi fallito, scattato al culmine delle fibrillazioni che all'epoca vi erano tra il clan Cappello e i Cursoti Milanesi. Il bersaglio, raccontano i collaboratori di giustizia, sarebbe stato in verità il capo indiscusso della cosca fondata da Turi Cappello, Giovanni Colombrita. Poi quel giorno il boss si barricò in casa e allora venne deciso di fare fuori il suo guardaspalle Orazio Pardo. Sfuggito, quasi miracolosamente, alla raffica di pallottole.Nei faldoni dell'indagine finirono anche i filmati della telecamera piazzata nel 2009 davanti il covo usato durante la latitanza proprio da Carmelo Di Stefano. La villetta, chiamata dagli affiliati la "capanna", si trovava nelle campagne tra Piedimonte e Giarre. Lì i due fratelli Di Stefano incontravano i loro picciotti per fare il punto sugli affari e decidere le direttive. Per sviare gli investigatori Carmelo Di Stefano si faceva chiamare "Lorenzo". Tutto inutile. I poliziotti lo arrestarono mentre guidava la sua Bwm diretto in un ristorante.gli ex Cursoti Milanesi Santo Di Fini ( già condannato in abbreviato ) e Ugo Angrì, e il killer dei Cappello Gaetano D'Aquino.