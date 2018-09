Una continua, inarrestabile, sottrazione di sorrisi spariti.Inghiottiti per sempre in fondo a una strada. Tra le pieghe di una arteria che abbraccia due Strade Statali lunghe chilometri e che nel corso dei decenni ha mietuto vittime e cuori spezzati di genitori inermi. Restati impotenti dinanzi al dramma. Dentro questi racconti c’è di tutto. Sono storie di volti consumati. Frasi appena spezzate dal pianto.Una serata maledetta a bordo del suo Honda 300. Federico non c’è più. Inghiottito da quel senso di sgomento che accompagna, da sempre, la 121 (qualcuno la ricorderà persino quando era senza spartitraffico) e la 284.Oggi, quella foto rubacchiata dalla bacheca Facebook di Federico, ce lo lascia ancora sorridente: quasi una immaginetta sacra che apre, per un istante, una breve paretesi di luce.“Un'altra stella volata in cielo mi chiedo questo cielo quante stelle dovrà ancora strapparci? Ogni singola persona che ti ha conosciuto sa la perla di ragazzo che eri...proteggi la tua famiglia e chiunque ti abbia voluto bene, ciao amico mio”.“Non potrò mai dimenticare la tua gentilezza educazione e sorriso! Riposa in pace Federico”.“Ciao fratello... Sei e sarai sempre un ragazzo splendido sempre con il sorriso sulle labbra riposa in pace Angelo”.Chissà quanto ancora avrà da darci il giovane e forte Federico.