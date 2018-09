Il personale della Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Adrano, nell’ambito delle attività finalizzate ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, da attività info-investigativa apprendeva che in contrada Lardichella, agro di Adrano, in un appezzamento di terreno, era stata impiantata una coltivazione illegale di marijuana.Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti di Polizia, ad esito di un prolungato servizio di osservazione, notando un’autovettura con a bordo tre individui. Ad esito dell’attività venivano rinvenute e sequestrate complessivamente 161 piante di cannabis indica, servite da un impianto di irrigazione che, attraverso autoclave, prelevava l’acqua da una cisterna posta sotto l’abitazione. Estesa la perquisizione all’interno di un casolare di pertinenza del terreno, venivano rinvenuti e sequestrati sostanza stupefacente del tipo marijuana già essiccata per un peso complessivo di 200 grammi circa, un bilancino di precisione, decine di bottiglie e bidoni di fertilizzante ed appunti contenenti indicazioni per la coltivazione dello stupefacente. Gli indagati sono finiti ai domiciliari.