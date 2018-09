relative alle criticità contestate dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con deliberazione n. 154/2018 notificata al Comune lo scorso 23 luglio relativamente ai rendiconti degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.L’atto ricognitivo delle misure correttive finanziarie da trasferire nei documenti di bilancio, relativamente alle prescrizioni della magistratura contabile al Comune, è stato proposto dal vicesindaco e assessore al bilancio Roberto Bonaccorsi, sulla scorta di un’attenta verifica effettuata dagli uffici di ragioneria diretti da Clara Leonardi, .euro da spalmare in un sessennio negli strumenti finanziari, dal 2017 al 2022 e dovranno essere obbligatoriamente licenziati dal consiglio comunale entro i 60 giorni dell’avvenuta notifica della deliberazione della Corte dei Conti, cioè entro il 21 settembre prossimo.In dettaglio i contenuti delle osservazioni e delle prescrizioni del collegio giudicante della Corte dei Conti, relative alle misure correttive da cui scaturiscono gravami finanziari per il Comune di Catania sono le seguenti:1. modalità di ripiano del disavanzo 2011 pari a € 140.000.000,00 fino al 20222. accantonamenti fondo rischi spese legali (contenzioso) secondo i criteri e i principi espressi e contenuti nelle norme e nei principi contabili che dettano le regole proprie della nuova contabilità armonizzata3. mancata costituzione Fondo perdite da società partecipate.4. illegittima imputazione al fondo pluriennale vincolato di € 29.943.908,85 e conseguente mancato rispetto del patto di stabilità 20145. determinazione del Fondo pluriennale vincolato e definizione di adeguati cronoprogrammi di spesa6. inadeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità7. grave criticità della gestione di cassa8. grave situazione debitoria dell’Ente, impiego di improprie modalità di risoluzione dei rapporti con i terzi creditori e mancato accantonamento di fondi adeguati9. discordanze emerse nell’esito della verifica dei rapporti debito - credito nei confronti di alcune società partecipate.10. accertata discrasia rilevata in considerazione di pagamenti attestati sulla base delle anticipazioni di liquidità per la municipalizzata AMT e la conservazione dei corrispondenti residui passivi nel rendiconto 2016.