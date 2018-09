CATANIA - “Mio figlio doveva entrare in questa classe, è vergognoso”. Sono le parole di Luca Mirabella, uno dei genitori dei bimbi che oggi hanno protestato all'ingresso dell'Istituto Grazia Deledda e si sono rifiutati di fare entrare 25 bambini in una stanza che appariva come uno sgabuzzino. “Si tratta di un ex ufficio con piccole finestre, nessuna aerazione, il primo giorno di mio figlio è stato un incubo”.La redazione ha provato a contattare la scuola e il Comune che, nonostante non sia competente per le regole dell'autonomia scolastica, ha assicurato l'intervento dell'assessore Barbara Mirabella”