A perdere la vita un paternese, 25 anni, Federico Del Popolo, che viaggiava a bordo del suo scooter. Il giovane stava percorrendo la statale in direzione Paternò quando - per cause al vaglio dei Carabinieri - ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza dello svincolo per Valcorrente. Lo scooterista sarebbe andato a sbattere violentemente contro il guarda rail e a causa dell’impatto il suo corpo sarebbe volato nella corsia opposta. Sul posto l’ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Paternó.: "Ciao fratello...sei e sarai sempre un ragazzo splendido, sempre con il sorriso sulle labbra. Riposa in pace angelo".