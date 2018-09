"da Juba e diretto a Yirol è precipitato nel lago adiacente alla pista di atterraggio durante la fase di discesa". Il bilancio è di 18 vittime e 3 sopravvissuti. "

Fra questi ultimi - si legge sul sito dell'organizzazione - anche il dr.

Damiano Cantone

. Catanese, il dottor. Cantone era diretto all’ospedale di Yirol per prestare servizio insieme a

Medici con l’Africa Cuamm

che supporta la struttura dal 2007 a favore della salute di mamme e bambini". L'uomo non è in pericolo di vita e rientrerà presto in Italia.

La notizia è stata diffusa ieri dall'organizzazione umanitaria Medici con l'Africa Cuamm. Un aereo di linea partito