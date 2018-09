Il giovane boss Domenico Assinnata, forte del nome del nonno capo bastone della cosca, ha costruito attorno a sé un piccolo regno della droga. Il nuovissimo pentito Carmelo Antonio Caliò ha vuotato il sacco pochi mesi fa e le sue dichiarazioni rappresentano la ciliegina sulla torta di un’indagine dei carabinieri che ha la forza inequivocabile di intercettazioni audio e video.Domenico Assinnata jr avrebbe fatto diverse confidenze al neo collaboratore di giustizia. “Domenico mi diceva che lui si occupava di spaccio di droga e di estorsioni”, racconta Caliò. E ancora: “Domenico mi disse che continuava a rifornirsi da un calabrese che era “patrozzo” di suo padre Turi, ma aveva creato un buco ed il calabrese non voleva più dargliene”. Da quel momento sarebbero partite le pressioni su Caliò per vendere alcune partite di cocaina. E ci sarebbe stato addirittura l’intervento dei fratelli Franco e Massimo Amantea, personaggi di altissimo livello della famiglia Santapaola. Con l’autorizzazione del boss dei Cappello Sebastiano Cambria, Carmelo Caliò avrebbe venduto la droga agli Assinnata almeno due volte. E ci sarebbero stati problemi per l’incasso. Poi tutto sarebbe stato risolto dagli Amantea in persona.Un input investigativo che sicuramente gli inquirenti stanno battendo, per capire quale è (o sia stato) il canale di rifornimento della cocaina degli Assinnata. E quali siano i calabresi coinvolti. Potrebbe aprirsi un collegamento tra Cosa nostra e ‘ndrine. Un rapporto già ben saldo da tempo in materia di stupefacenti.Sia per la pista investigativa dell’asse della droga Paternò-Calabria, ma anche per l’operatività criminale degli Alleruzzo, corrente mafiosa della cosca paternese conosciuta proprio come “Alleruzzo-Assinnata”. “Domenico Assinnata mi disse anche che era stato lui - racconta ai pm il pentito - ad indicare ad Alessandro Alleruzzo il fornitore calabrese di cocaina e grazie a ciò l’Alleruzzo aveva guadagnato tanti soldi”. Il nome degli Alleruzzo a Paternò lo aveva fatto nuovamente emergere Turi Leanza, detto 'padedda', appena uscito dal carcere. Aveva creato un gruppo fidato per tornare a fare affari criminali a Paternò. Poi è stato eliminato. E da quello che racconta Caliò la famiglia Assinnata non era certo dispiaciuta del suo omicidio. Ora questo rapporto tra Assinnata jr e Alessandro Alleruzzo come deve essere letto? Il matrimonio mafioso si è nuovamente celebrato?