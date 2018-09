Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato Di Blasi Yefrir Alberto (classe 1994) per evasione dagli arresti domiciliari. Nello specifico, alle ore 02.45 l'equipaggio di una volante dell’U.P.G.S.P. procedeva in via Palermo al controllo del Di Blasi che, a piedi, si dirigeva verso piazza Palestro. Dal controllo emergeva che il predetto, che mostrava evidenti segni di ubriachezza, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Pertanto, gli operatori procedevano all'arresto dell’uomo che veniva sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica. Informato il P.M. di turno ne disponeva il ripristino della misura degli arresti domiciliari in attesa del Giudizio Direttissimo fissato nella mattinata odierna. Inoltre stamattina la Polizia di Stato ha arrestato il gambiano Trawally Bunja (classe 1991), senza fissa dimora e sprovvisto di permesso di soggiorno, per spaccio di sostanza stupefacente. Medesimo personale delle volanti dell’U.P.G.S.P., durante dei controlli mirati alla repressione dello spaccio di droga all’interno del quartiere San Berillo, sorprendeva l’uomo nell’atto di cedere della sostanza stupefacente ad un cliente che ne aveva appena corrisposto il prezzo. Al momento del controllo, lo straniero aveva ancora in mano la sostanza stupefacente, risultata da accertamenti essere marijuana del peso di grammi 25, nonché una banconota consegnata dall’acquirente.Pertanto, gli agenti procedevano all’arresto del gambiano e, su disposizione del P.M. di turno il trasporto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissimo fissato per domani.