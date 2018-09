per procedere alla donazione di un’ingente somma di denaro nei confronti di un medico locale che ha aiutato il proprio genitore negli ultimi giorni di vita. Alla povera signora viene chiesto se per caso sa dove questo medico (inesistente) abbia lo studio e la malcapitata, ovviamente, risponde negativamente. A questo punto entra in scena un complice di sesso maschile, il quale finge di passare lì per caso ed al quale istintivamente l’anziana donna chiede informazioni sull’identità del medico. L’uomo dichiara che il medico in questione è deceduto da anni e a quel punto la donna straniera si offre di devolvere parte di quella donazione al complice ed alla signora anziana, a patto che si concluda subito un atto dinnanzi al più vicino notaio. La spesa per tale atto deve però essere a carico dei beneficiari e così l’anziana donna, una volta convinta, viene accompagnata presso gli istituti di credito nel quale è titolare di conto corrente per prelevare la somma richiesta. Dopo aver preso in consegna il denaro, i truffatori fanno salire nella propria auto l’anziana, al fine di raggiungere il notaio più vicino ma, arrivati nei pressi di un tabaccaio, la fanno scendere chiedendole di andare ad acquistare le marche da bollo necessarie per l’atto, mentre loro fingono di restare in auto ad attenderla. Una volta uscita dalla rivendita di tabacchi, la malcapitata non trova più l’auto con i due malfattori a bordo e, solo allora, realizza di essere stata vittima di una truffa.Dal Comando Compagnia Carabinieri di Caltagirone, che segue le indagini per i fatti già denunziati, l'invito a prestare la massima attenzione e a denunciare ogni comportamento sospetto a danno di anziani.