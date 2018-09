Quello che è certo è che, nella tarda serata di ieri, in via Dell'Uva (zona dove insistono gli alloggi popolari) è stato ferito con almeno un colpo d'arma da fuoco un 21enne originario di Adrano.L'arrivo di un'ambulanza del 118, evidentemente allertata da qualcuno dei presenti all'episodio, è stato inutile perché il giovane era già stato condotto in ospedale a bordo di un'auto.