All’incontro a palazzo ESA, c’erano il presidente dell’A.N.A.M Sicilia, Salvo Ruffino, il presidente dell’A.N.A.M Centro di Catania, Giuseppe Gambino e un gruppo di maestri e trainer dell’Accademia di alta formazione catanese.

I maestri si sfideranno in tagli, colori e acconciature. A valutarli una giuria internazionale.

della Regione Siciliana. Il governatore ha ricevuto i maestri acconciatori e i vertici dell’Accademia per rivolgere loro gli auguri d’incoraggiamento poco prima della partenza per Parigi. È qui dove la delegazione catanese è, infatti, atterrata in queste ore per competere al “HairWorld Paris 2018”, il campionato mondiale di acconciatura. Il concorso internazionale è in programma dal 9 all’11 settembre 2018 all’interno del ParisExpo Porte de Versailles e vedrà in gara i talenti provenienti da circa quaranta paesi del mondo.canto suo ha espresso tutto il suo apprezzamento per un mestiere così antico e per un’arte – come lui stesso l’ha definita – in cui si fondono, storia, passione e coraggio imprenditoriale. “I barbieri e gli acconciatori hanno fatto la storia delle nostre comunità”, ha detto Musumeci. “Sono i custodi di una arte antica, nobile e impegnativa. Ritengo che il settore dell’artigianato sia una risorsa importante sul piano culturale ed economico per la nostra terra, perché si fonda su una tradizione solida. E se oggi è qui presente una rappresentanza così significativa dell’A.N.A.M. non può essere un caso”.settore della formazione. Istanze che il governatore ha raccolto di buon grado e con spirito propositivo. “”. E infine il presidente Musumeci lancia la proposta di un progetto che ha a cuore da tempo: “Potremo organizzare eventi. Mi piace il tema della ricostruzione storica. Sarebbe bello realizzare in Sicilia un museo dei saloni. Noi ci metteremo l’impegno finanziario, ma voi dovrete aiutarci per coordinare e realizzare il progetto”.è composto per la categoria femminile dai maestri. Per la categoria acconciatura maschile gareggeranno invece. Ad accompagnare i maestri il presidente regionale dell’Accademia Nazionale Acconciatori Misti,, il presidente dell'A.N.A.M. Centro di Catania,, il maestroed il presidente di A.N.A.M. Palermo,. E con loro anche un folto gruppo di acconciatori della Regione siciliana.e è stata la trainer nazionale; per il maschile invece. Trainer dei concorrenti siciliani è stato. Il team siciliano e la delegazione italiana sono, inoltre, accompagnati dal presidente nazionale A.N.A.M.,, dal responsabile tecnico,e dal presidente INAI (Istituto nazionale acconciatori italiani),