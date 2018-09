Rapina a negozio di telefonia, confessa tutto

col volto coperto da un passamontagna e armato di pistola, aveva rapinato un negozio di telefonia in via del Plebiscito. L'uomo è stato bloccato mentre rientrava a casa con una busta nera che conteneva la refurtiva, un passamontagna e una pistola a salve con il caricatore con 5 cartucce. Leonardi ha consegnato la busta ai poliziotti senza opporre resistenze e ha confessato di essere stato l'autore della rapina. Arrestato è stato condotto in carcere.