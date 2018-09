"Da un paio di giorni alcuni articoli, spinti da voci volutamente false e fuorvianti, hanno dato la notizia di una stanza a Palazzo degli Elefanti voluta e conquistata dal senatore Bianco: si tratta di una grande bufala. Durante la conferenza dei Capigruppo dei giorni scorsi, completata l’assegnazione delle stanze ad ogni singolo gruppo, abbiamo discusso di alcuni locali rimasti liberi e destinati comunque alle attività del Consiglio comunale. In quella sede quasi tutti i partecipanti di maggioranza e opposizione, con in testa il Presidente del Consiglio, hanno discusso e votato con serietà e trasparenza un principio generale, seguendo la legge che assegna al secondo miglior candidato sindaco il ruolo di consigliere comunale, così anche da garantire la possibilità alla coalizione di opposizione di svolgere un miglior lavoro nell'interesse della città. Si è deciso, infatti, che una stanza a disposizione del Consiglio fosse assegnata al secondo candidato sindaco. E' una decisione che vale oggi per Bianco, che potrà utilizzare la stanza anche nel ruolo, svolto gratuitamente, di Presidente del Consiglio nazionale dell’Anci e di capo delegazione italiana al Comitato delle Regioni UE, e varrà per le prossime consiliature.come incredibilmente è stato affermato: i locali di Palazzo degli Elefanti, per chi finge di non saperlo, sono di proprietà del Comune, e non ci sarà alcun dipendente in più per quella stanza. Nel gruppo Con Bianco per Catania, infatti, lavorano due dipendenti, il numero minimo assegnato ad ogni gruppo consiliare in base ai consiglieri. Altri gruppi hanno molte più risorse: il M5Stelle, ad esempio, ha quattro dipendenti e locali tre volte più grandi della stanza assegnata al nostro gruppo. Ma di certo nessuno grida allo scandalo. Stupisce quindi che qualcuno, proprio nei primi interventi dopo l’insediamento del Consiglio comunale, invece di occuparsi dei problemi veri della città e dei cittadini perda tempo inventando una bizzarra tempesta in un bicchiere d’acqua".