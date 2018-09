Gestivano su una porzione di fondo agricolo di circa quattro mila metri quadrati a Mineo, una piantagione di canapa indiana composta da oltre 250 piante dotata di un moderno impianto di irrigazione e con uno dei casolari destinato all'essiccazione e la lavorazione della droga da immettere sul mercato al dettaglio. Per loro è scattato l'arresto coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di arma clandestina e munizionamento. Nel casolare scoperti e sequestrati oltre 50 kg di marijuana già pronta per essere impacchettata e venduta al "grossista" di turno mentre, nei pressi dell'immobile destinato ad abitazione e' stato trovato un fucile semiautomatico calibro con 4 cartucce nel serbatoio e la matricola abrasa, nonché 58 cartucce del medesimo calibro. L'arma nei prossimi giorni sara' inviata agli esperti del Ris di Messina, che la sottoporranno ad esami tecnico-balistici per stabilire, oltre alla provenienza, l'eventuale utilizzo in altri episodi criminosi. La droga sequestrata, oltre 1200 kg avrebbe potuto fruttare una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.