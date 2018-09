Giuseppe Cardì e Francesca Labisi, accusati a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita di somme ( TUTTE LE ACCUSE ). Secondo il Gip, anche sulla base del parere favorevole espresso dall'accusa, rappresentata dal coordinatore del gruppo dei reati contro la pubblica amministrazione Fabio Regolo, sarebbero venute meno le esigenze cautelari.nel frattempo, i Labisi hanno ceduto la gestione della casa di cura Lucia Mangano, per questo è venuto meno il pericolo di reiterazione del reato., in sinergia con il procuratore Capo Carmelo Zuccaro. Corrado Labisi è un gran maestro della massoneria, è stato intercettato mentre minacciava che avrebbe fatto “saltare la testa” agli investigatori della Dia, colpevoli di aver fatto un accesso nella sua casa di cura. LE INTERCETTAZIONI Il teorema dell'accusa ha retto in tutte le sedi confermando l'altissimo profilo investigativo raggiunto dal gruppo che indaga sui reati contro la Pubblica amministrazione.