L'udienza preliminare è iniziata davanti al Gup. I legali dell'ex ragioniere generale Massimo Rosso hanno formulato una richiesta di patteggiamento a 2 anni e 8 mesi. L'udienza è stata sospesa per qualche minuto per permettere ai Pm Fabio Regolo e Alessandra Tasciotti di valutare la richiesta di patteggiamento. L'udienza si tiene a porte chiuse.

dall'inchiesta sullo scandalo rifiuti al Comune di Catania,L'udienza preliminare è stata sospesa. Sulla richiesta di patteggiamento di Rosso i pm hanno chiesto e ottenuto un rinvio per la valutazione. La riserva sarà sciolta il prossimo lunedì. Alle 12.15 invece si riprenderà con il Gup Curro' per decidere sui patteggiamenti già ammessi per Fazio e Antonio Deodati. Giovedi prossimo davanti al Gup Cariolo si svolgerà l'udienza per gli abbreviati e i rinvii a giudizio.Nulla di fatto. Il Gup ha deciso di attendere la valutazione della procura sulla richiesta di patteggiamento di Rosso. Udienza fissata a giovedì. Lunedì quindi si saprà la decisione dei Pm su Rosso. L'udienza di oggi si è aperta con le dichiarazioni spontanee di Natoli che si è professano innocente. I suoi difensori hanno chiesto l'abbreviato. Ordinario dunque per Musumeci e Catanzaro.Alla vigilia dell'arrivo della Dusty, società aggiudicataria della gara ponte per il servizio di igiene a Catania, al Palazzo di Giustizia oggi si svolge l'udienza preliminare. Una doppia udienza preliminare in realtà perché la richiesta di patteggiamento avanzata da due degli imputati, l'ex funzionario dell’ecologiae l’imprenditoregià accolta dai pm, ha creato un problema di incompatibilità. Il Gup Pietro Nunzio Currò deciderà sui patteggiamenti già avanzati: 4 anni di reclusione per Orazio Fazio, e 3 anni e 4 mesi per l'imprenditore Antonio Deodati. Ma resta in ballo ancora la posizione di, l'ex ragioniere generale del Comune di Catania. Il Gup Cariolo deciderà sui rinvii a giudizio e i riti abbreviati: uno è già stato annunciato dadipendente della Ipi srl e del consorzio Seneco. Corruzione, falso e turbativa d'asta, sono a vario titolo, i reati da cui gli imputati devono difendersi.Decine e decine di nastri hanno documentato il "nauseabondo" sistema criminale che sarebbe stato architettato per aggiudicarsi l’appalto dei rifiuti nella città di Catania. Un appalto da oltre 300 milioni di euro.Dalle conversazioni intercettate (e pubblicate integralmente qualche mese fa sul mensile S) emerge “l’allegra gestione” di alcuni dei più fidati uomini dell'ex sindaco Enzo Bianco, come Orazio Fazio e Massimo Rosso. Attorno alla gestione sarebbe stato creato “un vero e proprio comitato di “interessi” - scrivono i pm Fabio Regolo e Alessandra Tasciotti - costituito oltre che da Antonio Deodati, dal suo uomo di fiducia Antonio Natoli - Dirigente della IPI srl ed oggi figura apicale in ECO.CAR srl - e da Funzionari compiacenti del Comune di Catania come Orazio Fazio, Responsabile del Servizio della Direzione Ecologia ed Ambiente del Comune di Catania, e Massimo Rosso, ex Capo di Gabinetto del Sindaco ora Ragioniere Generale del Comune di Catania”.Nel 2017 grazie alla “gara ponte” il consorzio composto da Senesi ed Ecocar si aggiudica l’appalto dei rifiuti. Deodati però capisce che il suo nome dal consorzio deve scomparire, qualcuno potrebbe pensare che c’è qualcosa di strano.DEODATI Antonio: ..io però..inc .io però dall'ECOCAR so uscito così non c'è conflitto d'interessi mo sostituirò pure Francesco dall'ECOCAR così levo proprio il nome DEODATI... mi hanno detto leva sto cazzo di nome DEODATI però te dico la verità sto a punta tutto su sti impianto adesso io è...no sto a fa gare e niente... voglio fermamme un po....mo se devo fa Catania la faccio ma...servizi devo ricrea...dovrei trova qualcuno che mi fido..pia na società falla nova ma non ce devo sta io dentro..ne mia moglie nessuno...pia un ramo d'azienda mio e volturallo là....ce vole i soci un amministratore e qualcuno che mi da na mano perchè se poi lavoro sempre io....a gesti non serve a niente...io posso mette le garanzie in banca ste cose qui...ce ne stanno cose da fà..però...sulla raccolta secondo me devo sta fermo a sto punto almeno un paio d'anni mi hanno circoscritto..ROSSO Massimo: ..è certo..Tra vecchio e nuovo, non ci sarebbe stata nessuna rottura. E di questo filo di continuità sarebbero consapevoli anche i colletti bianchi del Comune di Catania.FAZIO= Mi dica?MUSUMECI= le do una buona notiziaFAZIO= si, la gara è stata aggiudicata!MUSUMECI=no... si! E si sono presi...FAZIO= no! non lo so che cosa?MUSUMECI= si, si, si, si... è stata aggiudicata, basta, concluso tutto e si sono presi tutti gli operai.FAZIO= eh, apposto. E allora quando si...MUSUMECI= ora io appena mi trasmettono il tutto faccio l'aggiudicazione e i... abbiamo pure l'antimafia, quindi penso una settimana per fare quei controlli più veloci e poi ad aggiudicazione definitiva, trentacinque giorni oppure, anche prima! Se ci viene più comodo, se riusciamo a fare il passaggio di consegne anche prima, noi dal primo di maggio potremmo avere i nuovi... i nuovi!FAZIO= le nuove ditte... che sono quelle vecchie, ...ride...MUSUMECI= va be ma lei non mi può scoraggiare cosi... cioè io sono cont...FAZIO= ma io sono... scusi, ma io sono contento pure, gli ho detto abbiamo quelli nuovi, i vecchi di prima, non è che gli ho detto di no... ma lei non vuole detto niente, ora le dico sempre di si.MUSUMECI= sto scherzando!!!.“Dalla conversazione si evince - scrivono i magistrati - chiaramente come i due fossero ben consapevoli del fatto che vi sarebbe stata una continuità nella gestione del servizio tra …le nuove ditte... che sono quelle vecchie…”. Non a caso il procuratore Zuccaro il giorno della conferenza stampa ha detto chiaramente: "C'è scritto Seneco ma si legge Ipi".