Il politico esce di casa, zainetto in spalla, si avvicina al suv bianco parcheggiato, apre il portabagagli. Non ha nemmeno il tempo di chiuderlo che arrivano due auto che bloccano il traffico. Dalle due vetture escono tre persone che iniziano a spingerlo e a percuoterlo violentemente. Il vice sindaco reagisce inutilmente. Spintoli e schiaffi a ripetizione. Nel frattempo, dietro l'auto gialla e rossa si forma una fila di macchine.. Ma si intravedono gli aggressori che continuano a colpire Mannino. Passano i secondi. E continuano i pugni e i calci. Un anziano si avvicina e cerca di capire cosa sta succedendo.Questa volta dietro il suv bianco del vicesindaco. Dopo anche la vettura rossa si muove e così le macchine in fila. Due degli aggressori si avvicinano al vice sindaco e fuggono. E si portano via lo zainetto nero.Il motivo del gesto sarebbe legato alla sfera personale e non avrebbe alcuna relazione con l'attività amministrativa di Mannino.