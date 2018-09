mondiale di acconciatura a Parigi. La manifestazione è in programma dal 9 all’11 settembre 2018. L’importante concorso si svolgerà all’interno del ParisExpo Porte de Versailles e vedrà sfidarsi le delegazioni provenienti da circa quaranta paesi del mondo. Un’insuperabile opportunità di crescita per l’accademia di alta formazione etnea – guidata da Giuseppe Gambino – i cui maestri saranno ricevuti, per gli auguri d’incoraggiamento, questo pomeriggio dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nella sede di palazzo ESA a Catania. SI tratta di un incontro realizzato grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa.acconciatura maschile saranno presenti invece Giuseppe Criscione e Daniele Belvedere. Ad accompagnarli saranno il presidente regionale dell’Accademia Nazionale Acconciatori Misti,, il presidente dell'A.N.A.M. Centro di Catania,, il maestroed il presidente di A.N.A.M. Palermo, Matteo Abbate. Con loro un folto gruppo di acconciatori della Regione siciliana.ntensi di preparazione quelli appena trascorsi per i maestri e allievi A.N.A.M. Ad allenare i partecipanti per la categoria femminile è stata la trainer nazionale Daniela Sperotto; per il maschile invece Pierfilippo Frangia, Antonio Sciandra e Pietro Colantuono. Trainer dei concorrenti siciliani è stato Salvo Scavo. Il team siciliano e la delegazione italiana saranno, inoltre, accompagnati dal presidente nazionale A.N.A.M., Lino Fabbian, dal responsabile tecnico, Antonio Coscia e dal presidente INAI (Istituto nazione acconciatori italiani), Elio Vassena.I maestri si sfideranno in tagli, colori e acconciature. A valutarli sarà una giuria internazionale.